Турецким детям подарили три самосвала со снегом
В городе Герменджик (провинция Айдын, Турция) местные власти организовали необычный праздник для школьников: в город привезли три самосвала снега. Событие приурочили к началу двухнедельных каникул, сообщает телеканал OdaTV.
В Айдыне снега не видели с февраля 2012 года. При этом во многих других регионах Турции этой зимой выпало большое количество осадков.
В субботу в стране стартовали школьные каникулы, и власти Герменджика решили устроить для детей «праздник снега». Его выгрузили в трёх разных районах города, что вызвало восторг у ребят и их родителей.
По словам мэра Герменджика Бурака Зенджирджи, чтобы реализовать задумку, он обратился к префекту района Одемиш (провинция Измир). Тот откликнулся и пообещал отправить столько самосвалов снега, сколько понадобится.
