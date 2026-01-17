Турецким детям подарили три самосвала со снегом

17 января 2026, 01:41

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В городе Герменджик (провинция Айдын, Турция) местные власти организовали необычный праздник для школьников: в город привезли три самосвала снега. Событие приурочили к началу двухнедельных каникул, сообщает телеканал OdaTV.