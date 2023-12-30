Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

Выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года. Их место займут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщили на сайте Live Арены, где организовано мероприятие.
«Объявляем о пересмотре состава артистов и формата „Зимнего SHOW“, запланированного на 01.01.2024 на Live Арене... Люся Чеботина, Хабиб и Burito выступят вместо Филиппа Киркорова и Лолиты. Участие Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова остается без изменений. Благодарим за понимание!», — гласит официальное заявление.Мероприятие сохраняет классический формат новогоднего концерта, хотя фотографии Киркорова и Милявской все еще присутствуют на афише мероприятия.
Ранее в «Мутаборе» состоялась вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады пришли, следуя дресс-коду, в полуобнаженном виде. Организатором выступила актриса и блогер Анастасия Ивлеева.
Мероприятие вызвало негативную реакцию общества, и Ивлеева, а также некоторые участники, вынуждены были отвечать за это, включая Киркорова и Милявскую.
Лефортовский суд Москвы взыскал штраф в размере 100 тысяч рублей с Анастасии Ивлеевой за организацию скандальной вечеринки.
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Артем Кузьмин