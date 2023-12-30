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Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show» 1 января
30 декабря 2023, 00:39

Выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года. Их место займут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщили на сайте Live Арены, где организовано мероприятие.
«Объявляем о пересмотре состава артистов и формата „Зимнего SHOW“, запланированного на 01.01.2024 на Live Арене... Люся Чеботина, Хабиб и Burito выступят вместо Филиппа Киркорова и Лолиты. Участие Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова остается без изменений. Благодарим за понимание!», — гласит официальное заявление.
Мероприятие сохраняет классический формат новогоднего концерта, хотя фотографии Киркорова и Милявской все еще присутствуют на афише мероприятия.


Киркоров не включен также в список артистов новогоднего музыкального спектакля «Ночь счастливых надежд», который также пройдет на Live Арене. Однако его изображение также остается на афише.

Ранее в «Мутаборе» состоялась вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады пришли, следуя дресс-коду, в полуобнаженном виде. Организатором выступила актриса и блогер Анастасия Ивлеева.

Мероприятие вызвало негативную реакцию общества, и Ивлеева, а также некоторые участники, вынуждены были отвечать за это, включая Киркорова и Милявскую.

Лефортовский суд Москвы взыскал штраф в размере 100 тысяч рублей с Анастасии Ивлеевой за организацию скандальной вечеринки.

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На Сергея Шнурова подали в суд за пропаганду асоциального образа жизни
29 декабря 2023, 18:46

Фото: istockphoto/batuhan toker

В Замоскворецкий суд Москвы подан иск против лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и компании Google. Первого обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни и неуважению к обществу, а Google, как владельца YouTube, — в распространении всего этого.
Автор заявления в судебные органы — основатель и глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов. Войну эпатажному лидеру «Ленинграда» бывший бандюган, а ныне общественник и радетель за христианские добродетели объявил ещё год назад, но суд почему-то принял иск только сейчас.

Google в иске указан в качестве соучастника Шнурова. По мнению Морозова, на YouTube, принадлежащем компании, юные и неокрепшие умы могут легко найти там клипы группы «Ленинград», послушать и посмотреть их и тут же страшным образом развратиться, опуститься и испортиться. Как результат — Морозов требует взыскать со Шнура 10 миллионов рублей.

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Стало известно об отъезде Игоря Николаева в Дубай

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
#суд
#компании
#youtube
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Стало известно об отъезде Игоря Николаева в Дубай
29 декабря 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Jag_cz

Российский певец Игорь Николаев отправиться в Дубай, где выступит в рамках «Рождественских вечеров».
Как отмечает utro.ru, после артист уже оправился после проблем со здоровьем, и поездка в Дубай стане т первым заграничным выступлением Николаева после выздоровления. Поклонники артиста пожелали ему удачных полёта и выступления.

Ранее сообщалось, что другого российского артиста Филиппа Киркорова заменили в фильме «Иван Васильевич меняет всё», пересняв сцены с артистом. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — отметила в беседе с RT Успенская.

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#артист
#концерт
#кино
#шоу-бизнес
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Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
Юрист Соловьев счел, что Киркорова могут лишить звания за нарушение норм морали
29 декабря 2023, 12:02

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Заслуженный юрист Российской Федерации, учёный-правовед Иван Соловьев заявил, что основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Соловьева, непристойное поведение Киркорова также может быть основанием для лишения звания. Юрист подчеркнул, что звание «Народный артист России» присваивается не за хорошие вокальные данные, а за то, что его личность и творчество находят отклик в сердцах людей.

Соловьев добавил, что лишить почетного звания можно по приговору суда, если этот вопрос инициируется со стороны органа государственной власти, который ранее представил артиста к награждению.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить «голую вечеринку», организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

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#творчество
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#артист
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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
Baza: Нюша, Канделаки, Рудковская и другие не пришли на вечеринку Ивлеевой
29 декабря 2023, 02:31

Фото: iStock/alexkoral

Стало известно, кто из звёзд решил не посещать нашумевшую вечеринку Насти Ивлеевой в клубе Mutabor. Список приглашённых публикует Телеграм-канал Baza.
По информации издания, на вечеринку были приглашены более 450 человек, но пришли не все. Так, на вечеринки не было Настасьи Самбурской, Тины Канделаки, Нюшы, Яны Рудковской, Светланы Бондарчук, Филиппа Янковского и других приглашённых звёзд.

В Москве 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor прошла вечеринка Ивлеевой, которую посетили, в том числе звёзды российского шоубизнеса. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки, которые позже оказались в Сети, вызвали возмущение общественности.

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#мероприятия
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Лолита рассказала, чем займётся после отмены концертов
Лолита будет убирать квартиру после отмены концертов
28 декабря 2023, 19:06

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko

Певица Лолита рассказала, что планирует заняться уборкой после информации об отмененных концертов.
Telegram-канал «Говорит Москва» пишет, что в освободившееся время Лолита приберётся в квартире.

«Всё от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать», — рассказала Лолита.
Сообщалось, что выступление Лолиты в Тюмени, запланированное на март 2024 года, отменили после публичных жалоб.

Возмущение активистов вызвало участие Лолиты в вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Лолита рассказывает, что заплакала после отмены концертов с её участием. По словам артистки, она узнала о срывах концертов от организаторов.

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#певица
#концерт
#новости
#шоу-бизнес
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Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
28 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/Tanaban chuenchay

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выступила против съёмок новых версий и ремейков старых лент.
Так она прокомментировала намерения создателей переснять финал ремейка фильма «Иван Васильевич меняет всё».

«Я не знаю, что они сняли и что собираются переснимать, поэтому рассуждать о том, что получится в итоге, сложно. Мне кажется, что не стоит вообще переснимать старые фильмы. «Иван Васильевич меняет профессию» — просто потрясающий фильм, классика, которую знают и любят», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Драпеко.

Ранее по сообщениям гендиректор ТНТ Тина Канделаки стало изветсно, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.

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#фильм
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#культура
#кино
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Юрист Киркорова Добровинский прокомментировал вероятность лишения артиста звания
Добровинский: Вечеринка не может быть причиной для лишения артиста звания
28 декабря 2023, 17:49

Фото: istockphoto/carloscastilla

РИА Новости пишет, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» не может выступать основанием для лишения артиста Филиппа Киркорова звания Народного артиста.
Об этом заявил юрист певца Александр Добровинский.

Ранее Минкультуры попросили отозвать у Филиппа Киркорова звание народного артиста за участие в вечеринке, где был объявлен обнаженный дресс-кодом.

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову присвоили за творчество. Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмём Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», - объяснил Добровинский.
Вечеринка Ивлеевой вызвала скандал в обществе. Ивлеева и многие знаменитости записывали ролики с извинениями. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.

В это время рэпер Vacío (Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке, отбывает арест (15 суток).

Напомним, после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

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#шоу-бизнес
#новости
#минкультуры рф
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Сервис Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Асти
28 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Фильм-концерт должен был выйти на экраны 5 января.
Baza пишет, что точной даты выхода фильма теперь нет.

В проект Kion «Путь Феникса» об Анне Асти входил документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября, а концерт ожидался сразу после новогодних праздников, но из-за вечеринки в «Мутаборе» премьера перенесена на неопределённый срок.

Источники Baza сообщают, что фильм может вообще не выйти.

Ранее сообщалось, что из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина. Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей. Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.

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#концерт
#фильм
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Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
28 декабря 2023, 16:58

Фото: istockphoto/Milos Bjelica

Фильм «Свингеры» выйдет в эфир под другим названием.
Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Сообщается, что Первый канал изменил название фильма «Свингеры» на «Новогоднее приключение». Причина таких изменений не уточняется.

По сюжету, две семейные пары едут на свингерскую вечеринку в Новый год в поисках острых ощущений и в надежде решить кризис в отношениях. Но эксперимент успехом не увенчался.

Фильм «Свингеры» вышел в прокат 6 января 2022 года. Режиссер картины — Дмитрий Фикс. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.

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