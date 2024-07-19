SHAMAN в пятницу устроит митинг-концерт у посольства США в Москве

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Певец SHAMAN заявил, что в пятницу вечером устроит концерт-митинг у посольства США в Москве против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что недавно Соединённые Штаты заблокировали его YouTube-канал просто потому, что он является гражданином России. В ответ на это певец решил устроить концерт-митинг, который состоится в 21:00 у посольства США.
SHAMAN отметил, что Запад всеми силами пытается отменить его песни, которые любят миллионы россиян. Артист заявил, что у них не получится этого сделать, потому что россияне – это большая семья и сила.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось объявление о новых санкциях Евросоюза против SHAMAN. Это связано с тем, что он поддерживает действия, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины. После этого был заблокирован YouTube-канал певца.
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SHAMAN отметил, что Запад всеми силами пытается отменить его песни, которые любят миллионы россиян. Артист заявил, что у них не получится этого сделать, потому что россияне – это большая семья и сила.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось объявление о новых санкциях Евросоюза против SHAMAN. Это связано с тем, что он поддерживает действия, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины. После этого был заблокирован YouTube-канал певца.
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Анастасия Чинкова