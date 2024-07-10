Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии вокруг стадиона в Цюрихе

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Концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся накануне, 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны. Силу сейсмических колебаний ведомство указывать не стало.
По данным службы, причиной мощных вибраций стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч фанатов, основной пик которых пришелся на 19:00 (20:00 по мск). Толчки ощущались в радиусе 6 км от стадиона «Летцигрунд».
Ранее сообщалось, что на концерте Тейлор Свифт в Бразилии умерла фанатка. 23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.
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