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Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии вокруг стадиона в Цюрихе

10 июля 2024, 18:06
Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся накануне, 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны. Силу сейсмических колебаний ведомство указывать не стало.


По данным службы, причиной мощных вибраций стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч фанатов, основной пик которых пришелся на 19:00 (20:00 по мск). Толчки ощущались в радиусе 6 км от стадиона «Летцигрунд».

Ранее сообщалось, что на концерте Тейлор Свифт в Бразилии умерла фанатка. 23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.

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#концерт
#землетрясение
#певица
#швейцария
В подмосковных лагерях уже отдохнули 60 тысяч детей
10 июля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2024 году открыли 105 загородных лагерей, где за лето отдохнут 100 тыс. ребят. Об этом стало известно на выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Участники обсудили ход летней детской оздоровительной кампании.
Один из лагерей, в котором сейчас отдыхают юные жители Подмосковья, – детская здравница имени Гагарина в Ступине. Участники заседания посмотрели, как организовано пребывание ребят. Они поделились с гостями своими впечатлениями.
«Пообщались с ребятишками, отдыхающими в лагере. Асе довольны тем, как проходит их лето на подмосковной земле. Ребятам всё так нравится, что многие хотят вернуться снова», – рассказал председатель комитета Андрей Голубев.
Замминистра социального развития региона Вера Марченко подчеркнула, что Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей.
«На сегодняшний день там уже отдохнули 60 тысяч детей, но охват будет больше», – отметила замминистра.
Как напомнили в Мособлдуме, родители могут выбрать лагерь и почитать о нём отзывы на портале.

Отдельно участники заседания обсудили вопрос льготных путёвок. В этом году по таким путёвкам отдохнут 27 тыс. детей. Дети-инвалиды, сироты, дети из малообеспеченных семей могут отдохнуть по бесплатной путёвке.

А для ребят из многодетных семей предусмотрена компенсация путёвки от 9 до 28 тыс. рублей. Оформить путёвку можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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В аэропорту Шереметьево уточнили правила перевозки домашних животных
10 июля 2024, 18:39

Фото: iStock / damedeeso

Чтобы полёт с домашним животным был максимально удобным, пассажиры должны придерживаться нескольких полезных рекомендаций. Правила комфортной поездки с питомцем изложил в специальной памятке Международный аэропорт Шереметьево, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Прежде всего, необходимо уточнить правила провоза животных у авиакомпании. Затем получите предварительное согласие перевозчика. Приучите питомца к переноске заранее, заранее проконсультируйтесь об этом с ветеринаром», – говорится в сообщении.
В аэропорт лучше приехать за 3-4 часа до посадки. Питомца нужно разместить в комфортной переноске, посетить службу ветеринарного контроля в аэрогавани до регистрации. Также нужно предоставить ветеринарный паспорт животного со всеми необходимыми прививками.

За два часа до вылета следует покормить домашнего любимца лёгкой пищей и запастись водой.

Кроме того, необходимо помнить, что размещение животных в салоне определяется правилами авиакомпаний. Нельзя вынимать питомца из контейнера на протяжении всего полёта. И лучше не пытаться успокоить животное во время поездки с помощью лекарств.

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#московская область
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Инженер Дудоров раскрыл, как России попасть в топ-25 по числу роботов
Инженер Дудоров заявил о необходимости поддержки пользователей техники
10 июля 2024, 18:37

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Кандидат технических наук, исполнительный директор «НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров заявил, что для попадания России в топ-25 стран по числу роботов необходимы меры поддержки не только для производителей, но и для их потребителей.
«Меры поддержки будут касаться как производителей роботов, производителей компонентной базы, интеграторов, так и потребителей. Очень важно, чтобы это касалось потребителей, потому что от потребителя зависит рынок. Задача не в том, чтобы полностью переложить ответственность на государство, а в том, чтобы стимулировать заказчика к тому, чтобы он приобретал, вкладывал инвестиции в развитие производства», — отметил в беседе с NEWS.ru Дудоров.

Ранее сообщалось, что вРоссии создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Уточнялось, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона».

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#технологии
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В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке
10 июля 2024, 18:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье в этом году выдали более 17 тыс. льготных кредитов по семейной ипотеке. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ранее Минфин России объявил, что по поручению президента семейная ипотека в стране продлена до 2030 года.
«Это крайне важное решение для поддержки наших семей. Именно помощь в решении жилищного вопроса – одна из ключевых. В Московской области эта мера поддержки очень востребована. Регион занимает второе место по количеству выданных кредитов. В 2024 году уже предоставлено свыше 17 тыс. льготных кредитов на сумму свыше 127 млрд рублей», – пояснил Брынцалов.
Он напомнил, что кроме федеральных мер поддержки, в Московской области для семей действует ряд региональных.
«Например, наши многодетные семьи могут получить бесплатный земельный участок. А недавно мы приняли закон, которым увеличили до 400 тыс. рублей размер выплаты, которую такие семьи могут получить вместо участка», – добавил парламентарий.
Условия продления государственной программы семейной ипотеки, которые определило правительство, можно найти по ссылке.

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#московская область
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В Москве снизилось число предложений квартир на первичном рынке
10 июля 2024, 18:20

Фото: iStock/Ershov_Maks

В июне объём предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы составил 70 770 лотов, что на 0,5% меньше майского показателя.
«Можно говорить об установлении баланса спроса и предложения, что означает преодоление угрозы затоваривания. Сокращение объема предложения в июне 2024 года связано с существенным спросом, в частности, высокой ипотечной активностью. В то же время вымывание квартир и апартаментов в продаже отчасти компенсировал старт 12 новых проектов», — прокомментировал в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Самое большое число предложений зафиксировано в Новомосковском и Южном округах.

Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.

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#рынок
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Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией
ГП РФ признала голландское издание The Moscow Times* нежелательной организацией
10 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/Michał Chodyra

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times*. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
В ведомстве пояснили, что деятельность зарегистрированного в Нидерландах издания была направлена на «дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике».

Уточняется, что учредитель и владелец The Moscow Times* — гражданин Нидерландов, который одновременно является руководителем нескольких иностранных неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России норвежской организации Human Rights House Foundation*.

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*Организация, признанная нежелательной в России
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#компании
#суд
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Названо число заблокированных на YouTube российских каналов
РКН: YouTube с начала 2024 года заблокировал 83 российских ресурса
10 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/anyaberkut

За текущий год видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Уточняется, что с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. По данным РКН, видеохостинг не удалил более 61,3 тыс. запрещенных на территории РФ материалов.

В список каналов, попавших под санкции YouTube с 2020 года, вошли: «Соловьев LIVE», RT, РБК, НТВ. Платформа также ограничила доступ к аккаунтам исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Григория Лепса и других музыкальных деятелей.

Ранее сообщалось, что российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube.

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#платформа
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В МАИ ответили, когда в России появятся аэротакси
Директор центра БЛА МАИ Бухарев предсказал появление такси через 5-10 лет
10 июля 2024, 17:48

Фото: iStock/sergeysan1

Директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев заявил, что в России аэротакси могут появиться уже через 5-10 лет.
«Сейчас существуют технические и регуляторные вопросы, которые должны быть решены, чтобы запустить аэротакси в линейную эксплуатацию. Это возможно в ближайшей перспективе – в течение 5-10 лет. При этом нужно понимать, что основные проблемы заключаются именно в части регуляции – сертификации беспилотных воздушных судов для полетов в несегрегированном воздушном пространстве», – прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказывали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.

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#такси
#перевозки
#транспорт
#технологии
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В Раменском округе штрафы за незаконный сброс мусора превысили 500 тыс. рублей
10 июля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей получили в июне в Раменском городском округе недобросовестные водители, которые оставляют бытовой и строительный мусор рядом с баками у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Выявлять нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». За первый летний месяц они зафиксировали в Раменском округе 39 нарушений при сбросе мусора, 18 из которых касались крупногабаритных и строительных отходов. Сумма штрафов за это превысила 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в городе Раменское на улице Зои Космодемьянской, а также в деревнях Бояркино и Плаксино.

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#минчистоты
#штрафы
#мусор
#раменский городской округ
#водители
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