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Наркотики с 4 лет и аутизм: Почему все считают, что Кортни Лав убила Курта Кобейна

Вдове лидера Nirvana Кортни Лав исполнилось 60 лет
09 июля 2024, 13:05
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

9 июля свой день рождения отмечает одна из самых ярких звёзд 90-х — Корни Лав. Певица знаменита ​не только своей карьерой в музыке, но и браком с легендой рока Куртом Кобейном.
Подробнее о наркозависимости Лав, начале музыкальной карьеры и жизни после смерти Кобейна расскажет редакция «Радио 1».

Детство Лав




Кортни Мишель Харрисон родилась 9 июля 1964 года в семье Хэнка Харрисона и Линды Кэрролл, в эпицентре хиппи-культуры – Сан-Франциско. В доме семьи часто собиралось много друзей родителей, которые употребляли не только алкоголь, но и запрещённые вещества. Когда мать Кортни подала на развод, то сообщила суду, что Хэнк дал попробовать дочери ЛСД, когда ей было всего 4 года. После этого мужчину лишили родительский прав.

После развода Линда с дочерью переехали в одну из коммун хиппи, где женщина вышла замуж во второй раз. Новому мужу мать Кортни родила ещё двух девочек. Женщина выносила и мальчика, но он быстро скончался от врождённого порока сердца.

Брак Линды и её нового супруга продлился недолго, после чего она забрала дочерей и перебралась с ними в Новую Зеландию.

Учёба в школе была сложной для Кортни. Несмотря на талант, который отмечали все педагоги, Лав с детства страдала лёгкой формой аутизма, которая заметно усложняла для неё коммуникацию со сверстниками.

14-летнюю Кортни отправили назад в Штаты, к приёмному отцу, где спустя недолгое время она попалась на краже футболки. Подростка отправили в исправительную колонию для малолетних, после освобождения из которой Лав принялась работать. Она перепробовала множество профессий, от стриптизёрши до официантки, пока не решила сосредоточиться на искусстве.

Старт карьеры Лав


Кортни Харрисон сменила свою фамилию на Лав (Love — в переводе с английского — любовь) и решила попробовать себя на актёрском поприще. В 1985 году она пришла на кастинг Алекса Кокса, который снимал фильм о жизни Сида Вишеза, басиста группы Sex Pistols, девушка пришла на кастинг, мечтая о роли возлюбленной гитариста, Нэнси. К её разочарованию, ей доверили сыграть лишь Гретхен, подружку главной героини.

Зато в следующей своей картине «Прямо в ад» Кокс предложил Кортни главную женскую роль – Велму. После она даже побывала в ток-шоу Энди Уорхола как восходящая звезда кинематографа.

Однако работа актрисы быстро наскучила Лав, и она решила попробовать себя в музыке.

Карьера Лав в музыке


В 1982 году Лав посетила концерт тогда еще начинающей группы Faith No More и даже попробовала себя в качестве вокалистки, но после записи чернового материала получила отказ. Неудачный опыт стал топливом для её собственного проекта Pagan Babies.

Только в 1989 году Лав почувствовала в себе силы на новый рывок и дала объявление о поиске музыкантов для создания рок-группы, которая получила название Hole («Дыра») и стала её главным музыкальным проектом.

Продюсером первого альбома стала басистка главной группы американского андеграунда тех лет Sonic Youth Ким Гордон, критики встретили коллектив благоприятно. Из-за сильного феминистского подтекста Hole часто ассоциировали с движением Riot Grrrl, однако Лав отрицала эту связь. Группа пела о главных женских проблемах — материнство, депрессия, роды, насилие.

Кортни Лав четыре раза номинировали на премию «Грэмми».

Знакомство Кортни Лав и Курта Кобейна


12 января 1990 года Кортни Лав пришла в один из клубов Портленда, где в тот день выступала еще малоизвестная группа Nirvana. Она пересеклась с Кобейном возле сцены и заявила о его сходстве с солистом группы Soul Asylum. По слухам, это сравнение сильно оскорбило Кобейна. Он оттолкнул от себя Кортни, после чего между ними завязалась драка на полу. Так началась история любви короля и королевы рок-музыки.

После этого конфликта общение музыкантов оборвалось, однако год спустя Лав узнала от барабанщика Nirvana, что Кобейн спрашивал он ней. Тогда она решила действовать и отправила ему примирительный презент — коробку в форме сердца. Многие, кстати, считают, что именно это послужило вдохновением для культовой песни Heart-Shaped Box, однако сам музыкант это отрицает.

Отношения Лав и Кортни развивались очень быстро. Они были безумно влюблены друг в друга, могли болтать по телефону часами. Позже Курт признался, что хотел побыть холостяком чуть дольше, однако любовь к Кортни заставила его завязать со свободными отношениями.

Свободные отношения пары закончились в 1992 году, когда Лав узнала, что беременна. Тогда Курт и Кортни решили пожениться. Сделали они это по-хулигански красиво, как и подобает главным бунтарям 90-х. Он – в своей любимой клетчатой пижаме, а она – в платье актрисы Фрэнсис Фармер, от творчества которой оба фанатели.

18 августа 1992 года у звёздной пары родилась дочь Фрэнсис.

Отношения между супругами начали портиться из-за зависимости от запрещённых веществ.

Наркотическая зависимость Лав и Кобейна


Как мы говорили ранее, первые наркотики Кортни попробовала в возрасте четырёх лет. Во взрослой жизни девушка неоднократно признавалась, что действительно страдает от наркотической зависимости.

Не стоит забывать, что девизом того времени была фраза — «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Лав и Кобейн, как главные звёзды эпохи, следовали этому правилу. После рождения дочери у пары даже едва не отобрали детей, когда Кортни призналась, что употребляла вещества будучи беременной. Позже она уточнила, что на тот момент ещё не знала о своём положении.

В марте 1994 года Курт во время своего европейского тура заболел бронхитом. Кортни полетела к мужу в Рим, где обнаружила его без сознания в номере отеля. Позже стало известно, что у музыканта произошла передозировка снотворным, которое он запивал шампанским.

После ещё нескольких подобных инцидентов Лав заставила Кобейна отправиться в реабилитационную клинику, откуда он сбежал. Семье не удалось найти музыканта самостоятельно, поэтому Лав заблокировала его карты и наняла детектива.

Позднее именно этот детектив стал одним из главных сторонников версии об убийстве музыканта. Среди его аргументов было то, что Кобейн не мог справиться с ружьем с тем количеством героина, которое было в его крови на момент смерти, контраст последних строчек предсмертной записки с ее основным содержанием, а также отсутствие отпечатков пальцев на ружье.

Он выдвинул версию о том, что Лав сама заказала убийство мужа, испугавшись развода, документы на который музыкант начал оформлять незадолго до смерти. Если бы он завершил процедуры вовремя, доля Кортни в наследстве уменьшилась бы с 30 миллионов до одного.

Жизнь Лав после смерти Курта


Спустя четыре дня после смерти Кобейна группа Лав выпустила альбом «Live through this», разорвавший все чарты и полюбившийся как слушателям, так и критикам. Фанатов Кортни продолжила радовать не только музыкой, но и новыми скандалами. В начале 00-х суд обязал её пройти курсы по управлению гневом, а в 2004 году Лав попала в психиатрическую клинику после попытки суицида. Звезда стала часто появляться в состоянии наркотического опьянения на публике, и в 2006 году она принудительно прошла курс лечения. Сама певица признавалась, что с 2007 года не употребляла запрещенные препараты.

Кортни Лав сегодня


9 июля 2024 года Кортни Лав исполнилось 60 лет. Она живёт достаточно закрыто, больше не демонстрируя бунтарского поведения и эпатажных выходок. Сама она заявляет, что больше не употребляет наркотических веществ. 32-летняя дочь звёздной пары Фрэнсис занимается изобразительным искусством, музыкой, а в 2015 году она стала продюсером документального фильма «Курт Кобейн: Чертов монтаж».

«Кортни, никогда не сдавайся, для Фрэнсис. Я люблю тебя», — писал Кобейн в своей предсмертной записке.

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«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой
Мать Тимати Симона объяснила, что ей не нужно обсуждать чужие проблемы
09 июля 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона прокомментировала скандал, связанный с моделью Анастасией Решетовой, которую винят в том, что распалась семья певицы Алсу.
«Мне хватает своих проблем, зачем мне обсуждать чужие?!» — сказала Симона.

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Абьюз, конкуренция, зависть: Психолог раскрыла, как суд Прилучных повлияет на детей
Психолог Кардиакос раскрыла, как суд Прилучных повлияет на психику их детей
09 июля 2024, 11:25

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, в жизни каждого из супругов произошли серьезные изменения, но они до сих пор не могут друг друга простить и жить спокойно.
Прилучный подал в суд, чтобы забрать детей у Агаты. Теперь 29 августа 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию вызовут на слушание для того, чтобы они сами сказали, с кем из родителей хотят жить.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.

«Нельзя забывать, что есть наши взрослые дела, где ребенок никак не виноват и не участвует. Не стоит его назначать решителем взрослых судеб: ты реши, ты скажи. Договоритесь взрослыми, обсудите и принесите это решение ребенку», — сказала психолог.

Также специалист рассказала, как публичные «дележки» родителей могут сказаться на психике детей.
«Во-первых, они видят ситуацию как изнутри, так и внешне. Для них это про то, что любую информацию можно пересказать, переиначить, где-то перевернуть. Такие публичные дебаты, выходящие за рамки дома, взращивают некоторую форму манипулятивности. Мы не говорим, плохо это или хорошо, но такая форма есть», — объяснила эксперт.

Она добавила, что также в подобных семья происходит процесс триангуляции, когда послание идет не напрямую, а через посредников. И это становится причиной для повышения тревожности у детей.

«То есть Агата Павлу не напрямую говорит то, что хочет, а усиляет свое действие через ребенка. Строит некий треугольник: детям плохо, а ты посмотри на детей, а ты скажи им. Дети становятся центром треугольника, а это плохо, потому что они на себя начинают брать взрослые роли, которые им абсолютно не по возрасту. То есть они начинают быть в ответе за взрослое счастье. Что передать, что не так передал? Они становятся в центре интриги и порой думают, что если они что-то не так передадут, то кому-то из родителей будет плохо. Во-первых, дети еще психически не могут нести такую ответственность, а во-вторых, нарушается иерархия, потому что родитель стоит выше ребенка, а в таких ситуациях все меняется», — объяснила специалист.

По словам психолога, одним из трудных возрастов для развода является возраст школьников от 6 до 12 лет, потому что именно в этот момент дети себя проявляют и становятся либо проявленными, усердными, сконцентрированными, либо наоборот. В этом возрасте дети создают для себя примеры, рисуют для себя кумиров.

«Если у детей есть родители, которые демонстративно все решают, то скорее всего этот ребенок будет склонен к истерикам и демонстративному поведению, потому что родитель истероидно, громко, демонстративно себя защищает. Дети могут брать внутрь себя подобные роли поведения. Может развиться конкуренция и зависть, потому что дети видят конкурирующих родителей. Когда мы говорим о прилюдных разборках, то это воспитывает конкуренцию и абьюзивные нотки, отсутствие безопасности и ясности», — заключила психолог.

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Вилла в Крыму и квартира в Лондоне: какое имущество делят Алсу с Абрамовым
Mash: певица Алсу подала иск на раздел имущества с Яном Абрамовым
07 июля 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российская певица Алсу подала иск о разделе имущества в Савеловский суд Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, заседание состоится 26 июля. В настоящее время супружеской паре принадлежат: элитный особняк на Рублевке, коттедж с личным пляжем в Крыму, квартира в Лондоне.

Прежде сообщалось, что супруг Алсу Ян Абрамов подал ходатайство в суд о предоставлении дополнительного срока примирения. Предполагалось, что таким образом бизнесмен намерен сохранить семью. Однако позже выяснилось, что пара окончательно решила расторгнуть брак и разделить имущество в судебном порядке.

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Инвалид с детства: Зачем Сталлоне снимался в порно, как придумал «Рокки» и пережил смерть сына
Голливудскому актёру Сильвестру Сталлоне исполнилось 78 лет
06 июля 2024, 18:11

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

6 июля празднует свой день рождения один из самых легендарных актёров кино Сильвестр Сталлоне. «Рэмбо» исполнилось 78 лет.
Путь голливудской звезды к славе был очень сложен и тернист. О том, какую травму Сталлоне получил при рождении, кем работал до успеха в кино и как пережил глубокий спад в карьере расскажет редакция «Радио 1».

Детство Сталлоне


Будущий кумир миллионов появился на свет 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был сицилийским иммигрантом и работал парикмахером, а мать танцевала в ночном клубе «Алмазная подкова». Семья Сталлоне не бедствовала, но жила без излишеств.

Мать актёра родила его в обычной городской клинике, где акушеры пережали новорождённому лицевой нерв. Из-за травмы левая сторона лица Сталлоне осталась навсегда парализованной и привела к развитию проблем с речью.

Когда Сталлоне уже был подростком, парикмахерский бизнес отца разросся и начал приносить хорошие деньги. Детей отдали на воспитание няни. По словам самого актёра, родители никогда не проявляли тёплых чувств ни к нему, ни к младшим детям.

В школе над мальчиком-инвалидом много издевались. Чтобы пережить постоянные насмешки, будущий актер придумал свой вымышленный мир, в котором был суперменом. Для этого на груди под одеждой парень нарисовал фломастером большую букву S. Как-то он проболтался об этом однокласснику, а тот передал информацию учителю. В итоге подростка заставили раздеться до пояса перед всем классом, а потом хорошо отругали.

Подобные инциденты пробудили в юном Сталлоне бунтарский характер. Несмотря на занятия в музыкальной школе и театральной студии, будущий актёр находил время на то, чтобы резать шины, буянить и хамить старшим. Он неоднократно попадался в руки полиции.

Родители Сталлоне поняли, что не справляются с воспитанием мальчика и отдали его в интернат для трудных подростков. К удивлению, именно там подросток обрёл «свою стаю». Его перестали травить сверстники, он стал более сдержанным и самостоятельным, а также всерьёз занялся боксом и футболом.

Старт актёрской карьеры Сталлоне


Из-за дурной славы Сталлоне не приняли ни в один из местных ВУЗов, поэтому выпускнику пришлось ехать учиться в американский колледж в Швейцарии, где он подрабатывал спортивным инструктором. Вернувшись в Штаты, Сталлоне поступил в театральный университет в Маями и начал писать сценарии. Однако вскоре учёба наскучила юному бунтарю и он отправился в Ньй-Йорк, чтобы начать актёрскую карьеру.

Начинающий актёр с парализованной половиной лица активно ходил на кинопробы, а в свободное время подрабатывал кем придётся. Сталлоне успел поработать вышибалой в ночном клубе, уборщиком в зоопарке и билетёром в кинотеатре. Также Сталлоне принял участие в съёмке двух порно-фильмов. Позже актёр объяснил, что ему катастрофически не хватало денег на жизнь.

«Рокки»


Первым серьёзным фильмом в карьере Сталлоне стала картина «Лорды из Флэтбуша» 1974 года. Однако по-настоящему знаменитым его сделал «Рокки», сценарий к которому он самостоятельно написал за несколько дней, вдохновившись боксерским поединком между Мохаммедом Али и Чаком Вепнером. Первый же фильм Сталлоне выиграл три премии «Оскар» и сделал начинающего актёра звездой.

За «Рокки» в карьере Сталлоне последовала череда успешных кинокартин, которые остаются любимы зрителями даже сейчас, 50 лет спустя. В частности, актёр снялся в культовом фильме «Рэмбо: Первая кровь» о ветеране Вьетнамской войны. Позже имя «Рэмбо» обрело нарицательный характер.

Спад в карьере Сталлоне


Если в середине 70-х годов Сталлоне восхищались, то уже в начале 90-х его карьера едва не потерпела крах. Он снялся в ряде проходных картин, которые разнесли в пух и прах как критики, так и зрители.

Сталлоне стал рекордсменом по номинации на антипремию «Золотая малина». Она вручается худшим актерам. Позже сами организаторы награды назвали актера худшим в 1980-х, а затем и во всём 20 веке.

Как Сталлоне вернул себе любовь зрителей


Научившись на своих ошибках, Сталлоне решил продолжить свои успешные франшизы и выпустил фильмы «Рокки Бальбоа» и «Рэмбо 5», которые полюбились зрителям даже больше первых частей.

Второй серьёзный прорыв в карьере актёра произошёл в 2010 году, когда на экраны вышел фильм «Неудержимые». Сталлоне решил объединить в одной истории всех самых известных героев боевиков. Актёр исполнил главную роль в кинокартине, а также самостоятельно срежессировал её и написал сценарий. Помимо Сталлоне, в фильме сыграли Джейсон Стейтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Рэнди Кутюр и Микки Рурк. Два года спустя на экраны вышла вторая часть «Неудержимых», в которой снялись Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис и Брюс Уиллис.

Личная жизнь Сталлоне


Звезда Голливуда был женат трижды.

О его первой супруге, фотографе Саше Зак, известно не так много. Они поженились в 1974 году и прожили вместе вплоть до 1985 года. В 1976 году родился их первый сын Сейдж, а три года спустя в семье появился Серджио, которому в совсем юном возрасте поставили неутешительный диагноз — аутизм. Своему второму ребенку Сильвестр Сталлоне всегда помогал материально, тратил огромные деньги на его лечение. Сейчас Серджио живет размеренной жизнью. Полностью вылечиться он не смог, но значительно поправил свое здоровье благодаря участию отца.

Примерно через полгода после развода с Сашей Сталлоне связал себя узами брака с датской актрисой и фотомоделью Бриджит Нильсен. Ее называли «амазонкой» за высокий рост и соблазнительные формы. В свое время Нильсен появилась в таких фильмах, как «Рыжая Соня» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».

Они прожили вместе всего два года, но об их браке и разводе в то время взахлеб писали все газеты. О том, что стало причиной их расставания, актеры молчат. Совместных детей у пары нет.

В третий и последний раз Сталлоне женился на модели Дженнифер Флавин. В 1994 году он признался девушке, что её коллега Дженис Дикинсон ждет от него ребенка, и положил конец отношениям с Дженнифер. В феврале того же года стало известно, что отцом малыша Дикинсон является совсем другой мужчина, и Сталлоне разорвал помолвку с Дженис.

Пара поженилась в 1997 году. Дженнифер подарила мужу трех очаровательных дочерей — Софию, Систин и Скарлет. Дочери Сильвестра Сталлоне часто сопровождают его на премьерах, а в январе 2018 года вместе с отцом побывали на престижной кинопремии «Золотой глобус».

Смерть сына Сталлоне


13 июля 2012 года первый сын Сталлоне скончался. Его обнаружила горничная, которую попросили проведать мужчину после того, как он несколько дней не выходил на связь с близкими. 36-летнему Сейджу пророчили блестящую карьеру в кино. За свою недолгую жизнь он снялся в нескольких фильмах и даже успел выступить в качестве режиссера, сценариста и продюсера в независимых проектах. Сперва ходили слухи, что сын известного актёра умер из-за передозировки наркотиками, однако медэкспертиза показала, что причиной смерти Сейджа стал сердечный приступ, вызванный атеросклерозом.

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«Блестящие», глиобластома и неудавшийся брак: какая трагедия в жизни Фриске была самой страшной
06 июля 2024, 03:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

8 июля яркой звезде российской сцены Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. К несчастью, в 2015 году её сгубила страшная опухоль головного мозга.
Подробнее о жизни и смерти любимицы публики и коллег, певицы и телеведущей, дочери и матери Жанны Фриске расскажет редакция «Радио 1».

Детство Фриске


Будущая звезда российской эстрады родилась 8 июля 1974 года в Москве в семье артиста Владимира Копылова и Ольги Фриске. У Жанны должен был быть брат-близнец, однако дети у Ольги родились недоношенными, на седьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти новорождённую Жанну, а вот её брат скончался в больнице.

После потери ребёнка Ольга долго не решалась на вторую беременность. Младшая сестра Фриске Наталья появилась в семье только 12 лет спустя.

Юность Фриске


Творческая жилка проснулась у Жанны с самого детства. Она росла очень активным и непоседливым ребёнком, проявляла интерес ко многим сферам искусства. В школьные годы Жанна занималась художественной гимнастикой, танцами, акробатикой, ходила в балетную студию и проявляла интерес к кинематографу.

Талант Жанны был очевиден всем, поэтому в выпускном классе отец отправил будущую звезду на кастинг на «Мосфильм». Пробы девушка не прошла, однако отец всё же выбил для неё несколько съёмок в рекламных роликах.

Первые шаги в карьере Фриске


Окончив школу Фриске поступила в университет на факультет журналистики, но вскоре поняла, что эта профессия ей не подходит. Жанна попробовала себя в разных сферах: работала менеджером по продажам офисной мебели, преподавала детям хореографию и занимала должность секретаря в строительной фирме.

В состав легендарной группы «Блестящие», которая и послужила толчком в карьере Фриске, девушка попала практически случайно. На одной из вечеринок она познакомилась с Андреем Грозным, композитором и продюсером коллектива. Мужчине понравилось, как Фриске танцует и он предложил ей поработать хореографическим консультантом проекта. Уже на съёмочной площадке продюсеры обратили внимание на пластику, голос и яркую внешность Жанны и предложили ей стать частью «Блестящих».

Фриске в «Блестящих»


Состав группы, в который входила Фриске, принято считать «золотым». Помимо неё в тот момент в коллектив входили: Ольга Орлова, Полина Иодис и Ирина Лукьянова. До 1999 года Жанна, как и остальные, находилась в тени Ольги Орловой. Фриске называли «черненькой из «Блестящих». Ситуация изменилась с выходом клипа «Чао, бамбина», где Жанна практически повторила тот самый жест ногами из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун. После этого Фриске стала новым секс-символом группы. К слову, дружбу с коллегой по группе Орловой Фриске поддерживала до конца своей жизни.

Карьера Фриске


Первая сольная песня Жанны «Лечу в темноту» и клип на неё были выпущены в 2001 году, тогда Фриске всё ещё входила в состав «Блестящих», но уже серьёзно задумывалась о необходимости развивать сольную карьеру.

После старта сольной певческой карьеры Жанна Фриске становилась все популярнее с каждым днём. В 2003 году она приняла участие в реалити-шоу «Последний герой-4», дойдя до финала. Позже Жанна признавалась, что на съёмках шоу ей пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, однако ей так понравилось преодолевать себя, что она стала ведущей похожего проекта «Каникулы в Мексике».

Жанна также попробовала себя в роли актрисы. В 2004 году она снялась в ставшим культовым фильме «Ночной дозор», а позже в его продолжении «Дневной дозор». Фриске представила саму себя и в таких популярных кинокартинах как «О чём говорят мужчины» и «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу».

Личная жизнь


Жанна Фриске никогда не была замужем. Во время работы в группе «Блестящие» она встречалась с продюсером Андреем Грозным, но после уходя артистки из коллектива завершился и их роман. В 2011 году продюсер сделал Жанне предложение, но Фриске его отклонила, поскольку Грозный в тот момент состоял в отношениях с девушкой, которая была от него беременна.

В 2004 году у Фриске закрутился роман с популярным актёром Дмитрием Дюжевым, но уже год спустя пара объявила о расставании.

В 2011 году звезда встретила будущего отца своего ребёнка — Дмитрия Шепелева. Тогда молодой человек только начинал карьеру телеведущего и был младше Жанны на 10 лет.

Пара долго скрывала свои отношения, пока в 2012 году Фриске не сообщила, что разрывает два важных контракта и уезжает в путешествие по Италии с Шепелевым. В этом же году на новогоднем «Голубом огоньке» Фриске появилась в обтягивающем наряде и официально заявила, что они с Дмитрием ждут ребёнка. Она также подчеркнула, что официально оформлять свои отношения они не планируют.

В апреле 2013 году Фриске впервые стала мамой, у них с Шепелевым родился сын Платон. Недолго время спустя ведущий всё же сделал Жанне предложение, однако свадьбе не суждено было состояться — у Фриске обнаружили опухоль головного мозга.

Глиобластома


После нескольких консультаций с врачами стало ясно, что опухоль Фриске неоперабельная.

Шепелев, хоть и не стал законным супругом Фриске, находился рядом с ней на протяжении всей её болезни. Он возил её по российским и американским клиникам в надежде, что хоть где-нибудь врачи смогут замедлить рост раковых клеток. Однако, как известно, глиобластома — одна из самых агрессивных раковых опухолей.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Скандал после смерти Фриске


После смерти артистки семья Жанны обвинила Шепелева в том, что он сделал недостаточно для выздоровления Фриске. Родственники певицы также заявляли, что незадолго до её смерти Дмитрий с сыном уехал за границу. В этот момент сама Жанна находилась в коме.

После смерти возлюбленной Шепелев выпустил книгу о её жизни, болезни и их любви. После этого некоторые пользователи сети окрестили его героям, который стоически прошёл с Фриске через болезнь, а другие назвали обманщиком и позером. Так, по словам отца Фриске, последние несколько месяцев Шепелев даже не заходил в комнату к больной гражданской жене, а лишь поглядывал на неё издалека. Он также заявил, что Дмитрий даже не приехал на похороны Жанны.

Лучшая подруга Фриске Орлова отказалась комментировать ситуацию с Шепелевым заявив, что не хочет, чтобы Платон нашёл нелестные комментарии о своём отце в интернете. Однако она подчеркнула, что не понимает, почему Дмитрий не позволяет ей видеться с крестником.

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Пугачева решила бросить Галкина* и уехать с детьми в Юрмалу
Певица Алла Пугачева переедет с детьми на лето в дом с охраной в Юрмале
05 июля 2024, 16:44

Фото: iStock/Pablo Utrilla

75-летняя певица Алла Пугачева переедет вместе с детьми переедет на лето в Латвию, пока муж-иноагент будет разъезжать с маленькими гастролями. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник среди бывших сотрудников Пугачевой. По их данным, для этого артистка уже арендовала дом с охраной и видеонаблюдением в Юрмале.
«Алла будет в Юрмале через несколько дней – после выходных. Там для нее уже подготовили жилье – убрались в арендованном доме. И важное – в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», – сообщает источник издания.
Отмечается, что Пугачева прилетит в Латвию с Кипра, где вместе с Галкиным* живет в апартаментах элитного ЖК у моря стоимостью почти миллиард рублей, куда они перекочевали из Израиля.

Издание заявляет, что основные причины переезда Пугачевой – это друзья поблизости, среди которых Лайма Вайкуле, а также погода в Лимассоле, ведь как все сердечники и гипертоники певица плохо переносит жару.

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Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице
Прилучный пытается отсудить детей у бывшей жены Муценице
05 июля 2024, 12:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце придётся выбирать, с кем из родителей жить, сообщили в Mash.
4 июля состоялось судебное заседание, на котором решалось, с кем из родителей будут жить их двое детей — 7-летняя Миа и 11-летний Тимофей. Агата Муцениеце не пришла на заседание, сославшись на то, что отдыхает после съёмок.

Повторное заседание назначено на 29 августа, где дети сами расскажут, с кем из родителей хотят остаться.

«Судя по всему, Павел Прилучный намерен добиться того, чтобы дети жили с ним, и не хочет платить алименты. В настоящее время дети живут с Агатой и редко общаются с отцом. Актрису не устраивает, что Прилучный перечисляет всего 100 тысяч рублей в месяц на содержание детей, хотя зарабатывает миллионы», — отметили в Mash.

Если суд решит, что дети должны жить с отцом, то уже Агата Муцениеце будет платить алименты бывшему мужу.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. У Павла Прилучного есть новая семья — он женат на Зепюр Брутян, у них есть сын.

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Мизулина хочет инициировать проверку в отношении комика Гудкова
05 июля 2024, 09:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В отношении комика Александра Гудкова необходимо провести надлежащую проверку относительно его русофобских высказываний. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ.
Общественница также задаётся недоумённым вопросом, почему в светя явно антироссийских взглядов комика, которые он особо не скрывает, и его высказываний он до сих пор не признан иноагентом, передаёт телеграм-канал 360.ru.

«Гудков — это русофоб, который высказывается против спецоперации, призывает материально поддерживать ВСУ и говорит, что ему стыдно, что он родился 24 февраля», — заявила Мизулина.

Она также напомнила, что комик спародировал песню «Я русский», чем нанёс людям оскорбление по признаку принадлежности к русской нации. Екатерина Мизулина подчеркнула, что список антироссийских достижений Гудкова можно продолжать практически бесконечно, и тем не менее он планирует показывать своё шоу в 52 городах России.

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«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: почему Салтыкова, Литвинова и другие артисты отказались от секса
Российские знаменитости, отказавшиеся от секса: кто и почему живет без интима
05 июля 2024, 01:15

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Отказ от серьезных отношений или интима часто обусловлен предыдущим негативным опытом. Особенно ранимые люди боятся пережить душевные травмы вновь и стараются «уйти» в работу и отодвинуть личную жизнь на второй план. Так произошло и с некоторыми артистами. О том, кто из представителей российского шоубиза отказался от интимной связи расскажет редакция «Радио 1».

Телеведущая Ксения Бородина


Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков


После развода со своим супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина публично заявила, что не готова к новым отношениям, а с сексом и вовсе «решила завязать». Поклонники теледивы продолжают присылать любимице роскошные букеты и делать дорогие подарки, однако Ксения остается непоколебима. Известно, что Курбан Омаров уже узаконил отношения с новой возлюбленной, в то время как Бородина по-прежнему одинока.


Ольга Бузова


Непростые времена в жизни еще одной популярной российской артистки – Ольги Бузовой.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица признавалась, что у нее не было секса более полутора лет. Ситуация повторилась после расставания артистки с блогером Давидом Манукяном. С момента разрыва пары прошло около двух лет и Бузова настаивает, что не вступала ни с кем в интимные отношения после Давида.


Илья Любимов



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Более двух лет без секса жил и звезда сериала «Не родись красивой!» Илья Любимов. Однако его воздержание не было связано с негативным опытом. Актер заявлял, что не хочет «распыляться» на разных женщин и ищет свою единственную.



Константин Хабенский



Известный актер тяжело переживал смерть любимой супруги и долгое время не вступал ни с кем в близкие отношения.

На протяжении нескольких лет артист был одинок, однако в 2013 году смог снова создать семью. Его избранницей стала коллега по сцене Ольга Литвинова.


Рината Литвинова




Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



Актриса Рината Литвинова после развода с мужем также не нашла свою вторую половинку.

Несколько лет назад артистка призналась в интервью Ксении Собчак о том, что много лет живет без секса, однако конкретных дат приводить не стала.


Марьяна Ро




Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова



Блогер Марьяна Ро призналась, что в личной жизни у нее все в порядке, однако она не любит интимную близость, поэтому редко вступает в половой контакт со своим партнером.


«На самом деле, мне кажется, что я фригидная. Я не чувствую ничего, мне не хочется заниматься вот таким. Даже если ты мне покажешь член, я отвечу: «Фу, убери от меня». Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет — мне кажется, зачем это нужно», — поделилась Марьяна.

Ирина Салтыкова


Звезда 90-х Ирина Салтыкова после развода с мужем не позволяет себе с кем-либо близких отношений. Артистка заявила, что сознательно отказалась от секса, чтобы не плодить о себе негативные слухи. Салтыкова пояснила, что как публичный человек она не может позволить себе того, что доступно простым людям.


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