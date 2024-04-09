Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии

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Алла Пугачёва хочет получить за один концерт в Германии 50 тысяч евро. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров, добавив, что в России Примадонна получала гораздо больше.
«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее», — цитирует NEWS.ru Лаврова.
При этом он выразил мнение, что если Пугачёва и отправится в турне по Германии, то не ради заработка, а чтобы показать России, что она ещё способна петь и гастролировать. Однако Лавров сомневается, что российской певице получится осуществить задуманное ввиду плохого состояния здоровья. Кроме того, для выступлений Пугачёвой нужны музыканты, но она со многими поссорилась.
Лавров также отметил, что гастроли в Европе не очень выгодны. Так как 50% прибыли приходится отдавать в качестве налогов. Также аренда зала и услуги организаторов стоят намного дороже, чем в России.
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