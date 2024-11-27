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Концертный директор Якубовича прокомментировал скандал на «Что было дальше»

Концертный директор Якубовича назвал разыгранной сценкой скандал на ЧБД
Леонид Якубович (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Якубович (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никакого сканадала с российским телеведущим Леонидом Якубовичем на съемках шоу «Что было дальше не было», заявил его концертный директор Табриз Шахиди. По его словам, происходящее на видео — это «замечательно разыгранная сценка».


«Нет, это была замечательно разыгранная сценка. На то они и юмористы. Спасибо», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Напомним, ранее в телеграм-канале ЧБД выложили короткое видео, на котором Якубович якобы со скандалом покидает шоу, приговаривая «Вы же не дали рассказать? Теперь тайна останется тайной», пока комик Алексей Щербаков просит его прийти к ним еще раз.

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#шоу
#съёмки
#скандал
#соцсети
В Серебряных Прудах стартовал рейд по проверке техосмотра автомобилей
27 ноября 2024, 12:36

Фото: istockphoto.com/Heiko Küverling

Рейд «Технический осмотр» проводят в городском округе Серебряные Пруды сотрудники Госавтоинспекции, мероприятие стартовало 25 ноября и продлится до 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Госавтоинспекторы предупреждают жителей округа об участившихся случаях использования мошеннических схем, когда диагностические карты продают владельцам автомобилей без проведения технического осмотра транспортного средства. При выявлении таких случаев нелегально полученные диагностические карты аннулируются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на территории округа функционирует один лицензированный пункт техосмотра. Он расположен по адресу: посёлок Серебряные Пруды, дом №35.

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#серебряные пруды
#техосмотр
#госавтоинспекция
#рейд
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В школе № 1 Раменского городского округа состоялись соревнования по пешему туризму
27 ноября 2024, 12:33

istockphoto / Erich Fend

В Раменской школе № 1 прошли соревнования по пешему туризму. С целью продемонстрировать свои навыки и силу характера, шестнадцать команд из разных школ региона объединились, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие подростки от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Они соревновались на полосе препятствий, которая проверяла их физическую подготовку и координацию.

Участниками соревнований по пешеходному туризму стали команда детского туристического клуба «Робинзон» из школы № 23 и команда спортивно-туристического клуба «ВездеХод» Раменского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

По итогам соревнований участники заняли следующие места:

  • Группа A (12–14 лет):
1 место — команда «Эверест», МОУ Раменская СОШ №1;
2 место — МОУ Никитская СОШ;
3 место — команда Дергаевская 2, МОУ Дергаевская СОШ №23.

  • Группа B (15–18 лет):
1 место — команда «Эверест», МОУ Раменская СОШ №1;
2 место — команда Дергаевская 2, МОУ Дергаевская СОШ №23;
3 место — команда «Вездеход», Раменский молодёжный центр.

Туризм — это возможность развить силу духа, сплочённость команды и уважение к природе.

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#подростки
#соревнования
#раменский городской округ
#подмосковье
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Эксперт раскрыл, нужно ли греть двигатель зимой
Автоэскперт Баканов: прогревать двигатель зимой нужно не больше двух минут
27 ноября 2024, 12:27

Фото: iStock/djedzura

Современные двигатели не требуют обязательного полного прогревания зимой, так как могут подстроиться под холодный воздух. Об этом заявил автомобильный эксперт Петр Баканов. Однако, по его словам, из-за густоты масла на холоде следует подождать, но не больше двух минут.
«И чем ниже температура воздуха, тем более густым будет масло. Поэтому зимой постоять и прогреть немного двигатель все же нужно. Но прогревать машину 10–15 минут смысла никакого нет. Не надо греть автомобиль больше одной-двух минут», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Баканов добавил, что за это время как раз можно смахнуть снег со стекол, убрать вещи, поудобнее устроиться на водительском кресле. При этом, подчеркнул эксперт, не следует сразу же выжимать педаль газа, по началу лучше разгоняться плавно, так как первый километр для авто — как для человека разминка перед забегом.

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#обработка
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Гуманитарный сбор новогодних подарков для детей проводят в Раменском
27 ноября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Акция «Добрый Новый год» по сбору гуманитарной помощи для детей из новых регионов России, а также из приграничных районов Белгородской и Курской областей проводит Раменский молодёжный центр, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благотворительная акция стартовала 25 ноября и продлится до 8 декабря. Все желающие могут принести для детей игрушки и сладкие подарки. Сбор проводится с понедельника по пятницу с десяти утра до шести часов вечера на площадках отдела досуговой деятельности «Юность» по адресу: посёлок Электроизолятор, дом №52», — говорится в сообщении.
Кроме того, приём гуманитарной помощи для ребят ведётся в отделе досуговой деятельности «Будущее» по адресу: город Раменское, улица Зои Космодемьянской, дом №16. Время работы: с 12.00 до 18.00.

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#раменский городской округ
#раменское
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#дети
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Как подать на развод в 2024-2025 году: как развестись через Госуслуги, с ребенком, пример заявления
27 ноября 2024, 12:10

Фото:iStock/Rawf8

Многие отношения не проходят испытание на прочность и супруги приходят к решению развестись. В каких случаях пару может развести ЗАГС, а где не обойдется без суда, как разводиться, если в семье имеются дети, и какие документы нужно собрать для развода — в материале «Радио 1».

Бракоразводный процесс может осуществляться как по взаимному согласию супругов, так и в одностороннем порядке. В зависимости от того, согласны ли оба партнера на развод, а также учитывая такие факторы, как наличие несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество, расторжение брака может происходить либо в ЗАГС, либо в суде.

Как подать на развод в 2024 году


Прежде всего нужно определить куда подавать заявление на развод. Итак, если у вас нет несовершеннолетних детей, имущественных споров и с расторжением брака согласны оба супруга, то заявление на развод следует подавать в органы ЗАГС. Также, в независимости от наличия в семье детей, заявление на развод подается в ЗАГС, если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более трех лет.

Через суд разводятся пары, в которых имеются несовершеннолетние дети, имущественные споры или один из супругов против расторжения брака.

Как развестись без суда


Фото:iStock/tanyss

В ЗАГС подаются заявления о расторжении брака от обоих супругов. Подать заявление можно через портал государственных услуг, обратившись в ЗАГС, в некоторых регионах заявления о разводе принимают в МФЦ.

При подаче заявления на развод супругам при себе необходимо иметь паспорта и свидетельство о браке, а также оплатить государственную пошлину. С 1 января 2025 года за государственную регистрацию расторжения брака каждый супруг должен заплатить госпошлину в размере 5000 рублей.

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После подачи заявления, ЗАГС назначит дату расторжения брака. По закону день, когда брак будет расторгнут, не может быть назначен ранее чем через месяц после подачи заявления на развод.

Как подать на развод через суд


Фото:iStock/Avosb

Расторжением браков занимаются районные или мировые судьи. В мировой суд следует обращаться в случае, если нет споров по детям. Рассмотрение дел с имущественными спорами до 50 000 рублей осуществляется мировыми судьями, все остальное рассматривает районный суд.
Направлять заявление о разводе следует в суд по месту жительства супруга. В случае, если супруг проживает в другом регионе, или вместе с документами на развод подается требование об алиментах, допускается подача заявления в суд по своему месту жительства.

Перед обращением в суд необходимо подготовить исковое заявление, в котором будет указана дата и место регистрации брака, личные данные супругов, информация о детях и их возрасте, причины для расторжения брака, а также дополнительные требования. Унифицированной формы нет, однако, образец искового заявления обычно можно найти на сайте суда.

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К исковому заявлению прилагаются копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы на делимое имущество или соглашение о его разделе. Обязательна оплата государственной пошлины. С 8 сентября 2024 года государственная пошлина при подаче искового заявления о расторжении брака составляет 5000 рублей.

Длительность судебного развода в каждом случае индивидуальна и варьируется от 1 месяца до нескольких лет.

Когда подавать заявление на развод


Дни подачи заявления на развод в ЗАГСе строго не регламентированы. Главное, чтобы момент подачи документов не выпал на выходной и праздничный день, а также на последний четверг каждого месяца.

Каждый орган ЗАГС имеет свой график работы. Ознакомиться с расписанием и уточнить дни приема заявлений на развод можно на сайте, выбранной вами организации, или по телефону.

Пример заявление на развод


С образцом заявления на развод можно ознакомиться на сайте.

Какие могут быть сложности при разводе


Фото:iStock/Natalia Kuzina

Согласно законодательству нельзя развестись с беременной женой. Также брак не расторгнут при наличии в семье совместного ребенка до года, если один из супругов не согласен.

Сложности с разводом возникают в основном при решении сопутствующих проблем: определение места жительства ребенка, раздел имущества и совместного бизнеса. Отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака влечет за собой затягивание бракоразводного процесса по времени.

Какая разница между разводом и признанием брака недействительным


Фото:iStock/Dmytro Botvinovskyy

Иногда возникают ситуации, когда требуется не расторгнуть брак, а признать его недействительным. Это можно сделать исключительно через суд, подав соответствующее исковое заявление. Если суд признает брак недействительным, он будет считаться таковым с момента его заключения. В отличие от расторжения брака, которое вступает в силу с момента принятия решения суда о разводе.

Основанием для признания брака недействительным является :

  • Отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины;
  • Недостижение брачного возраста (по общему правилу 18 лет);
  • Супруги являются близкими родственниками — родителем и ребенком, дедушкой (бабушкой) и внуком (внучкой), братом и сестрой, усыновителем и усыновленным;
  • Признание одного из лиц, вступающих в брак, судом недееспособным вследствие психического расстройства до заключения брака;
  • Фиктивность брака (без намерения супругов или одного из них создать семью);
  • Один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке;
  • Сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерических болезней либо ВИЧ-инфекции.

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#статьи
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В Гжельском государственном университете состоялся осенний кубок КВН
27 ноября 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Гжельском государственном университете прошёл осенний кубок Клуба весёлых и находчивых. Пятнадцать команд из разных городов Московской области приняли участие в фестивале юмора, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В состав жюри входили артист Александр Морозов, проректор ГГУ по образованию и молодёжной политике Алексей Канюк, участница международной лиги КВН Виктория Есипова, руководитель лиги КВН городского округа Шатура Юлия Базунова и начальник управления воспитательной работы и молодёжной политики ГГУ Данил Луганцев.

«Уже более 10 лет фестиваль проводится в нашем университете, и КВН набирает обороты в нашем учебном заведении. Все уровни образования, которые представлены в нашем ВУЗе сегодня сплотились в одну команду, которая будет представлять на фестивале наш университет», — рассказал Канюк.
По результатам осеннего кубка КВН третье место заняла команда КВН «Тушите свет» из ГГУ, второе — команда «Без комментариев» из Орехово-Зуево, а первое место досталось команде «Скрепыши» из Егорьевска.

Кроме того, есть победители ​в специальных номинациях:

  • лучшим актёром был признан Семён Меньшин из команды «Без понятия»;
  • лучшей актрисой стала Дарья Пенкина из команды ГГУ «Русская душа»;
  • лучшая шутка вечера у команды «Звонок для учителя».
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#фестиваль
#университет
#квн
#подмосковье
#раменский городской округ
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Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных
27 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/Pinkypills

Совет Федерации одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили повторную утечку персональных данных, пишет ТАСС.
Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года. Уточняется, что за повторную утечку персональных данных компании будут оштрафованы на сумму, которая составляет от 1 до 3% совокупного размера выручки организации за календарный год.

Согласно информации нормативного акта, при нарушении закона для физических лиц будет установлен штраф в размере от 100 до 200 тыс рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тыс рублей, для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

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#штрафы
#совет федерации
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«Футбольные мамы» из Раменского городского округа завоевали бронзу в Санкт-Петербурге
27 ноября 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Заключительный этап проекта «Футбольные мамы» состоялся в Санкт-Петербурге 23 ноября. Команда Раменского района завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Суперкубок «Футбольных мам» был приурочен ко Дню матери. Он является частью проекта «Сто турниров — сто городов», а движение «Футбольные мамы» включено в национальный проект «Демография».

В соревнованиях участвовали 48 команд со всей страны. Организаторы отмечают, что это был самый крупный турнир проекта в России.

«Наши мамы из „Авангарда“ продемонстрировали непоколебимую силу духа, стремление к победе и подали пример своим детям, показав, что невозможное возможно. Главное — никогда не сдаваться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и следующий турнир для наших футбольных мам пройдёт в Москве 10 декабря, в Международный день футбола», сообщила куратор федерального социального проекта «Футбольные мамы» в городском округе Раменский Лидия Бовт.
Кроме того, Бовт получила персональную награду как лучший куратор проекта «Сто турниров — сто городов» за организацию турнира в Раменском районе.

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#национальный проект
#движение
#турнир
#демография
#соревнования
#раменский городской округ
#подмосковье
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В Ленинском округе в 2025 году отремонтируют 19 участков дорог
27 ноября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Ремонт 19 участков автодорог местного значения запланирован на будущий год в восьми населённых пунктах Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приведем в порядок несколько улиц в Видном, а также дороги деревнях Горки, Малое Видное, Тарычево, Калиновка, Белеутово, Лопатино и в рабочем посёлке Дрожжино», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.
Общая протяжённость участков, подлежащих ремонту, составит 11,6 км, а их площадь — более 82 тысяч квадратных метров.

В администрации также напомнили, что в текущем году в Ленинском округе за счёт муниципального бюджета отремонтировали более 12 километров дорог, а ещё три дороги привели в порядок инвесторы.

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#ленинский городской округ
#станислав каторов
#ремонт дорог
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