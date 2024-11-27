Концертный директор Якубовича прокомментировал скандал на «Что было дальше»

Леонид Якубович (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Никакого сканадала с российским телеведущим Леонидом Якубовичем на съемках шоу «Что было дальше не было», заявил его концертный директор Табриз Шахиди. По его словам, происходящее на видео — это «замечательно разыгранная сценка».
«Нет, это была замечательно разыгранная сценка. На то они и юмористы. Спасибо», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Напомним, ранее в телеграм-канале ЧБД выложили короткое видео, на котором Якубович якобы со скандалом покидает шоу, приговаривая «Вы же не дали рассказать? Теперь тайна останется тайной», пока комик Алексей Щербаков просит его прийти к ним еще раз.
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