«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой)
Анастасия Волочкова, известная российская балерина, удивила публику своим новым имиджем на церемонии вручения «Реальной премии MusicBox».
О том, почему балерина спустя столько лет решила сменить имидж, кто является автором нового образа и какие подробности о романе раскрыла Волочкова — в материале «Радио 1».
48-летняя Волочкова предстала перед фанатами и журналистами в элегантном чёрном комплекте с акцентным поясом и длинными белокурыми локонами. С помощью макияжа удалось выгодно подчеркнуть естественную красоту балерины. Этот образ вызвал бурные обсуждения в соцсетях, где поклонники отметили, что Волочкова «помолодела на 10 лет» и сравнили её с моделью Аленой Шишковой. На красной дорожке никто не упускал возможность спросить Анастасию о причинах таких перемен.
По ее словам, обычно она делает макияж самостоятельно в машине, прямо по пути на различные мероприятия и спектакли. Балерина также раскрыла тайну своей шикарной прически. Артистка призналась, что использовала накладные волосы.
Стилист Александр Данилов, комментируя новый образ Волочковой, рекомендовал ей пропить органическую серу для восстановления и укрепления волос.
Согласно его мнению, из-за накладных волос образ вышел «а-ля калифорнийская дива».
Одной из причин кардинальных перемен, по словам звезды балета, является роман с новым мужчиной. Она описала его как молодого и привлекательного человека из медийной сферы, однако имя возлюбленного предпочла не раскрывать. Волочкова призналась, что их отношения находятся на начальной стадии, но выразила надежду на предложение руки и сердца.
Фанаты активно поддержали и похвалили новый образ звезды, отметив, что он прекрасно подчеркивает ее фигуру.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова назвала миллиардера Сулеймана Керимова самой главной любовью своей жизни.
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Почему Волочкова решила сменить имидж
48-летняя Волочкова предстала перед фанатами и журналистами в элегантном чёрном комплекте с акцентным поясом и длинными белокурыми локонами. С помощью макияжа удалось выгодно подчеркнуть естественную красоту балерины. Этот образ вызвал бурные обсуждения в соцсетях, где поклонники отметили, что Волочкова «помолодела на 10 лет» и сравнили её с моделью Аленой Шишковой. На красной дорожке никто не упускал возможность спросить Анастасию о причинах таких перемен.
Кто придумал новый образ ВолочковойПримечательно, что сама балерина изменения в имидже кардинальными не считает. В разговоре с 360.ru звезда призналась, что собиралась на премию после репетиции, и очень быстро. Никаких титанических усилий для этого не прикладывала.
«Я была довольна образом, и, хотя все это очень необычно для меня, судя по реакции, я на правильном пути. Выбирала образ сама. Мой визажист Анечка сделала мейкап очень быстро, за 30 минут, опять же после репетиции», — ответила Волочкова.
Анастасия Волочкова (Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой)
По ее словам, обычно она делает макияж самостоятельно в машине, прямо по пути на различные мероприятия и спектакли. Балерина также раскрыла тайну своей шикарной прически. Артистка призналась, что использовала накладные волосы.
«Надо почиститься»: мнение стилиста об обновленном имидже балерины
Стилист Александр Данилов, комментируя новый образ Волочковой, рекомендовал ей пропить органическую серу для восстановления и укрепления волос.
«Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком», — заявил Данилов.
Согласно его мнению, из-за накладных волос образ вышел «а-ля калифорнийская дива».
«Любовь и страсть»: Волочкова раскрыла подробности о новом романе
Одной из причин кардинальных перемен, по словам звезды балета, является роман с новым мужчиной. Она описала его как молодого и привлекательного человека из медийной сферы, однако имя возлюбленного предпочла не раскрывать. Волочкова призналась, что их отношения находятся на начальной стадии, но выразила надежду на предложение руки и сердца.
«Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», — пояснила она.
Фанаты активно поддержали и похвалили новый образ звезды, отметив, что он прекрасно подчеркивает ее фигуру.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова назвала миллиардера Сулеймана Керимова самой главной любовью своей жизни.
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Екатерина Коршунова