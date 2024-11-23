«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина спустя несколько дней после похорон вернулась на кладбище, где покоится ее муж, и не смогла сдержать слез после того, как увидела цветы от многочисленных поклонников и близких людей. Об этом она сообщила в личном блоге.