«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)
Кем была Татьяна Брухунова до брака с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова родилась в Туле 13 марта 1989 года. После школы она приехала в Москву и поступила в Институт культуры и искусств на факультет «менеджмента». Во время учебы она проходила практику в Театре эстрадных миниатюр, которым руководит Евгений Петросян.
После окончания института Татьяна ещё какое-то время подрабатывала фотографом на концертах юмористов, вела социальные сети, пока в один из дней не получила должность администратора сайта Елены Степаненко. Доверие к молодой практикантке было настолько высоким, что юмористка даже приютила Брухунову в своём доме. Постепенно Татьяна стала вникать и в рабочие процессы Евгения Петросяна. Буквально за считанные месяцы он назвал девушку «правой рукой» и сделал её директором Театра миниатюр.
На новом посту тулячка быстро освоилась и взяла в свои руки не только организацию гастролей и деловых встреч, но и личной жизни Петросяна. Ему — 79, ей — 35. Однако «возраст ничего не значит, если речь идёт о настоящей любви», так отношения с Петросяном комментировала сама Брухунова.
Сначала поползли слухи о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не живут вместе. Поклонники были озадачены такой информацией, да и юмористы никак не комментировали это. Но через время молоденькую ассистентку и легендарного юмориста все чаще стали замечать на публике.
В 2018 году Татьяна вышла перед разъярённой публикой в эфире передачи «Эксклюзив»: «Не виноватая я! Он сам пришёл…» Брухунова подтвердила роман с Петросяном, а также заявила, что «они сошлись — вода и камень» уже после того, как супруги разъехались. И произошло это якобы в 2013 году.
Елена Степаненко хранила молчание и никак не комментировала ситуацию с разводом. Лишь в феврале 2020 года она впервые высказалась. По ее словам, развод с Петросяном стал для неё настоящим испытанием. Юмористка, как мудрая и опытная женщина, давно простила бывшего мужа и даже молится о его здоровье.
«Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идёт верным путем, ради Бога! Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я сказала: «Ради Бога!» — и отпустила его в эту новую жизнь», — сказала артистка.
В конце 2019 года появились новости, что Петросян и Брухунова официально поженились. Тогда же в одном из выпусков программы «Пусть говорят» появились кадры с шикарной квартирой в самом центре Москвы, в которой была оборудована детская.
Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна
В начале 2020-го Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уехали в Дубай. Журналисты заметили пару около частного медицинского центра. Появились слухи, что они прибегли к суррогатному материнству, поскольку Брухунова на снимках демонстрировала стройную фигуру.
В сентябре знаменитый юморист опубликовал снимок с сыном на руках.
13 марта этого года супруга Петросяна ошарашила общественность, выложив в личный блог фотографию, на которой она держит на руках новорожденную девочку.
Как Брухунова жила в период безденежья
Сегодня Татьяна Брухунова — завсегдатай театральных премьер, любительница хороших ресторанов и любительница модных нарядов дорогих брендов. Однако так было не всегда. Когда-то о походе в модный ресторан и сумке Chanel Татьяна могла только мечтать.
Недавно в соцсетях поклонники поинтересовались у жены Петросяна, были ли у нее в жизни периоды безденежья и как она с этим справлялась.
«Конечно, — не стала скрывать Татьяна. — У всех «понаехавших» был такой период. Как справлялась? Жила по средствам и много работала», — поделилась с подписчиками Брухунова.
Почему Брухунова бросила детей и улетела в Африку
В блоге Татьяна регулярно демонстрирует подписчикам, какую активную жизнь она проживает. Но на снимках с поездок Брухунова часто одна. Ни мужа, ни детей на радостных фотографиях нет. Недавно она вновь путешествовала по странам Африки в одиночестве, оставив Петросяна с детьми.
Реакция общественности не заставила себя ждать: многие отмечают, что пока Татьяна исследует мир, Евгений занят детьми. На критику из-за этой поездки Брухунова ответила, что у неё нет намерения везде брать с собой детей.
«Зачем это необходимо?» — спрашивает она.
В путешествии Брухунова отдыхала по-настоящему. Её соцсети заполнены фотографиями из этой поездки, в том числе с дегустации изысканных вин.
Ещё один повод, по которому женщина регулярно получает критику, это её образы, которые она называет «луками». Несмотря на необычные наряды, Татьяна считает себя иконой стиля. Однако многие считают, что её одежда больше подошла бы пожилым дамам.
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