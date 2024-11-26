Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Леонид Якубович принял участие в шоу «ЧБД»
На минувших выходных прошли съемки нового выпуска популярного шоу «ЧБД», на которое пригласили знаменитого телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. В результате конфликта с комиками, которые постоянно его перебивали и позволяли себе скабрезные шутки, телеведущий принял решение покинуть съемочную площадку.
Когда он стремительно уходил из студии, его пытались догнать операторы и комик Алексей Щербаков.
«Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной», — заявил Якубович, покидая студию.
В итоге в «ЧБД» подтвердили, что съемки нового выпуска завершились настоящим скандалом.
О чем шоу «ЧБД»
Ранее в программе принимали участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Юрий Лоза, Анастасия Ивлеева и многие другие. Гостям предлагается рассказать свою историю, но остановиться на ключевом моменте и задать ведущим вопрос: «Что было дальше?». Комики, в свою очередь, должны либо попытаться угадать истинный финал, либо предложить забавный вариант.
При этом юмористы не просто слушают рассказчика, а активно перебивают его своими вопросами и комментариями, иногда используя ненормативную лексику. Реакция приглашенных на такое поведение бывает разной.
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