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Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами

Леонид Якубович со скандалом покинул съемки шоу «Что было дальше»
Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович покинул съемки популярного шоу из-за конфликта с ведущими. Уходя с площадки, Леонид Аркадьевич воскликнул: «Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной». О чем не успел сообщить телеведущий и кто вынудил его прервать съемки расскажет «Радио 1».

Леонид Якубович принял участие в шоу «ЧБД»


На минувших выходных прошли съемки нового выпуска популярного шоу «ЧБД», на которое пригласили знаменитого телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. В результате конфликта с комиками, которые постоянно его перебивали и позволяли себе скабрезные шутки, телеведущий принял решение покинуть съемочную площадку.



Когда он стремительно уходил из студии, его пытались догнать операторы и комик Алексей Щербаков.

«Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной», — заявил Якубович, покидая студию.

В итоге в «ЧБД» подтвердили, что съемки нового выпуска завершились настоящим скандалом.
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О чем шоу «ЧБД»


Ранее в программе принимали участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Юрий Лоза, Анастасия Ивлеева и многие другие. Гостям предлагается рассказать свою историю, но остановиться на ключевом моменте и задать ведущим вопрос: «Что было дальше?». Комики, в свою очередь, должны либо попытаться угадать истинный финал, либо предложить забавный вариант.

При этом юмористы не просто слушают рассказчика, а активно перебивают его своими вопросами и комментариями, иногда используя ненормативную лексику. Реакция приглашенных на такое поведение бывает разной.

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«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
26 ноября 2024, 10:49

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)

Скандально известный блогер Александр Шпак, который часто критикует Россию, оказался разочарован в своих любимцах — Европе и США. В своих социальных сетях он закатил настоящую истерику из-за того, что Запад никак не отреагировал на удар России по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». Подробности — в материале «Радио 1».

Россия впервые применила ракету «Орешник» на СВО


Президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по промышленному объекту на Украине с помощью одной из новейших ракетных систем средней дальности — «Орешник». Этот удар стал ответом на использование американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow против российской территории.

«Третья мировая война уже началась. <...> Все засунули себе палец в <...> и продолжают дальше молчать. <...> А европейцы, что молчат? Ведь там могла быть ядерная начинка, и сейчас были бы радиоактивные осадки. Что нужно еще, чтобы признать Россию страной террористом?» — возмутился блогер.

Шпак считает, что реакция США на происходящее в Украине слишком слаба, а Европа вообще не проявляет никаких действий.

«Необходимо признать полную неэффективность существующей системы международных отношений. Либо ее нужно реформировать, либо распустить эти организации», — заявляет он.

Донаты от Украины


В настоящее время бодибилдер находится в Турции. Напомним, в этом году он был объявлен в розыск в России по уголовной статье, а ранее оштрафован на 250 тысяч рублей за публикации, которые были признаны «дискредитирующими» российскую армию. Шпак открыто демонстрирует свою ненависть к России. Он критикует власть и насмехается над ранеными солдатами.

Известно, что после отъезда из страны у Шпака появились серьезные финансовые проблемы. По информации источников из окружения блогера, весь его заработок на сегодняшний день состоит из донатов, перечисляемых украинцами.
«Третье видео будет про «дайте гроши, вам что, жалко что ли», «На эту обезьяну посмотрите, что он себе позволяет?», «Самый настоящий психопат, прям с расстройством», — пишут о Шпаке пользователи Сети.

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)

Жена Шпака раскрыла истинные причины развода


В 2021 году эпатажная пара Александр Шпак и Ирина Мещанская (Мася Шпак) подала на развод. Позже Мася побывала на шоу «Алёна, блин!», где поделилась деталями своего расставания с возлюбленным. Блогерша рассказала о серьёзном предательстве, пережитом в прошлом: её первый муж изменил ей с подругой и сестрой. Саша стал тем мужчиной, которому она смогла доверять, но даже это не помогло сохранить отношения.

По словам Маси, у Саши появилась «звёздная болезнь», и он начал вести себя высокомерно. Он не принимал её такой, какая она есть, пытаясь изменить её. Она отметила, что со стороны мужа ощущала значительное эмоциональное давление и тиранство, что негативно сказалось на её здоровье. В итоге она поняла, что пора принимать меры для собственного спасения.

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Встречалась с олигархом Керимовым, а родила от «таксиста»: семейные тайны Олеси Судзиловской
25 ноября 2024, 17:48

Олеся Судзиловская (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Олеся Судзиловская одна из самых привлекательных отечественных актрис. Эта обаятельная женщина завоевала сердца зрителей не только своей привлекательностью, но и благодаря безусловному таланту. Как сложилась жизнь актрисы читайте в материале «Радио 1».

Из художественной гимнастки в актрисы


Девочка Леся родилась 20 мая 1974 года в городе Зеленограде. Ее мама — химик, а отец — инженер. С четырех лет юная Леся профессионально занималась художественной гимнастикой. Спорту актриса посвятила 12 лет. Судзиловская считает, что именно благодаря гимнастике у нее сложилось отношение ко многим вещам. В профессиональном спорте царит дух стремления к достижениям наивысших результатов, и ты обязан быть лучшим среди всех. По работам актрисы видно, что этого принципа она придерживается до сих пор.

Но знаменитой гимнасткой она не стала, судьба распорядилась иначе. Однажды в школу, где училась Леся, пришли люди, которые искали подростков для участия в фильме «Посредник». Судзиловскую заметили сразу и предложили ей пройти пробы. Так, по воле случая, она получила свою первую главную роль в кино. После этого у Олеси появилась мечта связать свою жизнь с актерским мастерством. В начале 90-х девушка переехала в Москву и сразу поступила в МХАТ.

Романы с известными мужчинами


Даниил Спиваковский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый раз влюбилась Олеся Судзиловская в 18 лет. О своем избраннике она ничего не рассказывает. Известно то, что эти отношения не смогли выдержать испытания повседневной жизнью и постоянными конфликтами, что в конечном итоге привело к расставанию.

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Позднее, в жизни актрисы появится Даниил Спиваковский. Роман с талантливым актером был очень ярким и многообещающим. Возлюбленные буквально понимали друг друга с полуслова. Все разрушила работа. Плотный график актрисы не давал возможности часто видеться, да к тому же со стороны партнера появилась зависть. В то время Даниил Спиваковский фактически не был востребован как актер. Олеся Судзиловская очень тяжело переживала расставание с Даниилом. Для стабилизации эмоционального состояния актрисе даже пришлось работать с психологом.

Был в жизни актрисы и роман, полностью окутанный тайной, с одним из самых богатых людей России — Сулейманом Керимовым. Но и эти отношения продлились не долго.

Нашла счастье с «таксистом»


Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Однажды коллега по цеху Гоша Куценко попросил своего друга забрать Олесю из аэропорта в Красноярске. Мужчина решил пошутить и, взяв старую «Волгу», прикинулся таксистом. Во время поездки Судзиловская была буквально очарована мужчиной и даже предложила ему поработать в Москве. Актриса была сильно удивлена последующему перевоплощению таксиста. Привлекательным водителем такси оказался успешный бизнесмен Сергей Дзебаня.

Отношения у пары развивались очень стремительно. Они быстро съехались, а в 2009 году поженились. Сейчас у Олеси и Сергея двое детей: Артем и Майкл. Актриса не скрывает, что счастлива в браке. Муж дает возможность ей уделять время профессии и не задумываться о материальном благополучии.

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Создатель группы «Крестовый туз» Владимир Козырев внезапно скончался: биография, причины смерти
25 ноября 2024, 17:08

Владимир Козырев (Фото: соцсети)

Скончался создатель и лидер одного из популярнейших музыкальных коллективов в жанре русского шансона — группы «Крестовый туз». На момент смерти Владимиру Козыреву было 66 лет. О трагедии сообщила Ляля Размахова. Её слова передал журнал The Voice.

Причины смерти


Причиной смерти Владимира Козырева стала сердечная недостаточность.

«19.11.24 не стало самобытного артиста в жанре шансон Владимира Козырева, группа «Крестовый туз». Соболезную родным и близким», — сообщила в социальных сетях участница шоу «Конфетка» Ляля Размахова.


Владимир Козырев: биография, карьера


Владимир Козырев родился 21 августа 1958 года. В пятилетнем возрасте он поступил в музыкальную школу. Он учился играть на скрипке, а в 13 лет уже выступал в ресторане «Интурист» в составе группы — артист был на бас-гитаристом. В тот же период начал писать песни.

В юности Владимир Козырев выступал в одних программах с Ириной Аллегровой, Мариной Журавлевой, Жанной Агузаровой и иными звездами, у него было внушительное количество гастролей по стране.

Ради заработка средств на запись песен, с 1987 по 1995 год музыкант трудился концертным администратором, аранжировщиком, а ещё инструктором по рукопашному бою в охранной структуре.

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Летом 1997 года Владимир Козырев приступил к работе над проектом — его он назвал «Крестовый туз» — по первой карте в колоде, которую он купил на Ярославском вокзале столицы. Артист продал машину, чтобы ему хватило средств на запись и выпуск первого альбома «Крестового туза». Потом музыкант почти год жил впроголодь.

«Школьные друзья» — первая песня «Крестового туза», а вторая — благодаря ей Владимир Козырев и обрёл популярность — «Волки». Она представлена в альбоме «Жизнь фартовая». Песня «Новый русский Кот» стала одной из наиболее популярных шуточных песен музыканта.

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«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника
25 ноября 2024, 13:09

Яна Кошкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса и телеведущая Яна Кошкина уже почти два года состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Черкасовым, но только сейчас решилась представить его своим поклонникам. Почему эффектная брюнетка скрывала своего избранника и что шокировало поклонников артистки расскажет «Радио 1».

Кошкина вышла замуж за бизнесмена


В октябре 2023 года пара сыграла свадьбу, однако Яна Кошкина не стала раскрывать личность жениха. Известно, что торжество прошло в загсе «Барвиха Luxury Village». СМИ писали, что избранник актрисы в прошлом вел тусовочный образ жизни и был женат. Также молодой супруг якобы любит и коллекционирует дорогие автомобили.

Муж Яны Кошкиной: кто он и чем известен


Избранника Кошкиной зовут Анатолий Черкасов, ему 26 лет (в то время как актрисе 34 года). По данным СПАРК-Интерфакс, Черкасов — совладелец караоке-клуба «Невские мелодии» в Жуковке, где часто отдыхают знаменитости. 50% принадлежат мужу Яны, другие 50% — Гарику Харламову.

Кроме того, у Черкасова много других крупных проектов, включая операции с землей и недвижимостью, разработку песчаных карьеров и инвестиции.

Первое фото с супругом


Яна Кошкина с супругом Анатолием Черкасовым (Фото: соцсети)

За прошедший год в социальных сетях Яны появилось всего одно фото с супругом, на котором его лицо было скрыто. Свое решение знаменитость никак не объясняла. Однако 24 ноября Кошкина все же опубликовала снимок с мужем.

«У нас тут сегодня небольшой семейный праздник — 1 год и 8 месяцев с того дня, как мы начали встречаться. Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — написала актриса.

Злопыхатели тут же принялись обсуждать внешность супруга Кошкиной. Одни шутят, что актриса отдыхает на Мальдивах с «сыном», другие – что молодой парень заключил выгодны брак с известной телеведущей по расчету. Однако нашлись и те, кто выбором Кошкиной остался доволен: «Хорошо, что не дед», — высказался поклонник актрисы.

В настоящее время влюбленные наслаждаются романтическим отдыхом на Мальдивах.

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Прошлые романы Кошкиной


Сегодня Яна Кошкина считается образцовой супругой, однако несколько лет назад её имя связывали с множеством известных мужчин. В прессе активно обсуждали её предполагаемые отношения с Гариком Мартиросяном, страсть с Павлом Деревянко (который признавался, что ему нравилось играть с ней в откровенных сценах) и даже связь с Гариком Харламовым, который опровергал эти слухи: «Я с Кошкиной? Никогда». Яна лишь однажды прокомментировала слухи: «Мне постоянно приписывают романы с разными людьми. Я на это не обращаю внимания».

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Актрисе «Гостьи из будущего» и сериала «Склифософский» 98 лет: голодное детство и смерть мужа, почему Людмила Аринина не дает интервью
25 ноября 2024, 03:13

Людмила Аринина (Фото: скриншот программы «Наедине со всеми»)

Людмила Аринина — советская и российская актриса театра и кино, которая стала известной благодаря своим ролям в фильмах «Последние дни Помпеи» и «Умные вещи». На сегодняшний день в её фильмографии насчитывается более 90 ролей. О жизни и творчестве знаменитой актрисы вспоминаем в материале «Радио 1».

Голодное детство


Людмила Аринина появилась на свет 8 ноября 1926 года в селе Синодское, расположенном в 130 километрах от Саратова. Девочка родилась в трудные времена, когда после Революции и Гражданской войны Поволжье страдало от ужасного голода, который унес жизни миллионов людей. Из-за голода семье актрисы пришлось перебраться в Ташкент. Работающим там гражданам выдавали по 600 граммов хлеба, а иждивенцы получали 400 граммов.

Издание «Биограф» пишет, что когда началась Отечественная война Людмиле было 15 лет. Отца забрали на фронт, а в город хлынули беженцы со всей страны. Мать актрисы сильно болела и юной Арининой приходилось подрабатывать в столовой. Кроме учебы в школе и работы Людмила успевала ухаживать за раненными в местном военном госпитале.

Карьера актрисы театра


Людмила Аринина (Фото: скриншот юмористический киножурнал «Ералаш»)

В той самой столовой, где Люда иногда развлекала гостей, на девочку обратила внимание актриса Дора Вольперт, которая работала в местном ТЮЗе. Она предложила талантливой школьнице заняться актерским мастерством. По ее рекомендации в 1944 году Аринина отправилась в столицу, чтобы продолжить свое образование в театральном вузе. Девушка без труда поступила в ГИТИС и в 1948 году получила диплом об окончании учебного заведения.

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После завершения учебы в 1948 году она была направлена в Могилев, а затем выступала в различных театрах по всей стране, от Челябинска до Бреста. В течение пяти лет она работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а затем были роли в Московском областном театре имени А. Н. Островского.
С 1999 по 2006 год Людмила Аринина была актрисой «Мастерской Петра Фоменко», где участвовала в спектаклях «Три сестры», «Варвары», «Одна абсолютно счастливая деревня» и других.

Актриса кино


Людмила Аринина (Фото: РИА Новости)

Кинодебют актрисы состоялся в 1968 году, когда ей уже исполнилось более сорока лет. Она сыграла роль паспортистки в мелодраме «Четыре страницы одной молодежной жизни». В следующем году вышел фильм «Степень риска», затем в 1970 году — «Мама вышла замуж» и «Начало». В 1971 году актриса также снялась в фильмах «О любви» и «Белорусский вокзал».

Свою первую главную роль в кино Людмила получила в 1972 году, когда Иосиф Шапиро пригласил ее сыграть Помпею Мамайскую в своей комедии «Последние дни Помпеи».

Личная жизнь Арининой


Людмила Михайловна трижды выходила замуж. Ее первый брак продлился 10 лет, после чего актриса решила развестись с супругом. Затем она вступила в союз с Николаем Мокиным, которого очень любила. У этой пары не было детей, но они прожили вместе 30 лет, пока он не ушел из жизни.

Когда Арининой исполнилось 60 лет, ее соседка познакомила ее с овдовевшим родственником Николаем Семеновым. Сначала этот отставной подполковник не произвел на нее особого впечатления, но со временем Людмила смогла оценить его высокие моральные качества. С годами их брак становился лишь крепче.
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Как сейчас живет актриса


В этом месяце Людмиле Арининой исполнилось 98 лет. Последние 8 лет актриса не снимается в кино. Два с половиной года назад ушел из жизни ее третий супруг и актриса осталась совсем одна.

Как сообщает издание «Культурология РФ», в настоящее время Людмила Михайловна избегает публичных мероприятий и отказывается от интервью. До смерти своего мужа ей было сложно общаться, а после его ухода она практически утратила возможность говорить.

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Соседкой Людмилы Арининой является актриса Ирина Пегова, которая отправляет свою домработницу к Людмиле Михайловне, чтобы та помогла с уборкой, покупками и приготовлением пищи. Ирина также время от времени навещает свою коллегу, но старается быть максимально тактичной, чтобы не вызвать у Людмилы Михайловны чувство неловкости из-за её состояния.

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«Поэтому я одинок»: истинная причина развода Пугачевой с Киркоровым стала известна спустя 15 лет
24 ноября 2024, 18:25

Алла Пугачева и Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Развод Короля российской эстрады Филиппа Киркорова и Примадонны Аллы Пугачёвой официально состоялся в марте 2005 года. Тогда это событие стало шоком для поклонников исполнителей. Спустя почти 20 лет близкий друг Аллы Пугачевой, фотограф Роман Родин, в интервью для федерального телевидения раскрыл истинные причины расставания пары. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Измены Киркова


В прессе долгое время бытовало мнение, что супруги разошлись по причине измен Филиппа Киркорова. Киркоров и сам не единожды говорил про имеющийся «грешок». Последнее упоминание измен Филипп озвучил на федеральном канале. Во время известного шоу на сцену вышла певица в костюме шаурмы. Киркоров задал вопрос про отношения на стороне. Девушка отрицательно покачала головой. После чего Филипп начал вспоминать свои предыдущие отношения и намекнул на причины развода с Пугачевой.
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала НТВ)

«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому, что я всегда налево ходил», — как бы между делом рассказал на шоу артист.

Финансовые махинации поп-короля


По информации газеты «Жизнь», одной из причин развода Пугачёвой и Киркорова стали финансовые проблемы в их семье. После неудачи мюзикла «Чикаго», в который Филипп вложил значительные средства, у него возникли трудности. Кредиторы начали настойчиво требовать возврата долгов. Чтобы расплатиться с ними, Киркоров взял большую сумму в другом банке, используя имя Пугачёвой в качестве поручительства. Этот способ получения денег стал для него привычным.

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Правда о причине развода практически из первых уст


Роман Родин в интервью рассказал, что звездная пара разошлась тихо. Не было битья посуды и долгого выяснения отношений. После «Евровидения», в день рождения Киркорова Алла сильно разозлилась на мужа и в присутствии гостей стала вымещать на него свой гнев.

«Когда она ему это сказала… Это была такая подлость с ее стороны. Там все были. И Пугачева заявила: «Может, хватит ко мне приставать! Уже забудь про меня». Это было так мерзко», — вспоминает Роман.
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Но даже несмотря на это Киркоров, по словам Родкина, несколько раз пытался восстановить отношения с Пугачёвой. Однако, она оставалась непоколебимой и всячески отвергала его попытки. Счастливой жизнь звезд казалась только на сцене. Король поп-музыки в жизни оказался большим эгоистом, а тут еще измены и долги. Алла просто устала, да к тому же в жизни примадонны уже появился Галкин*.

Филипп тяжело пережил развод, но сейчас не держит зла на бывшую супругу. Он надеется, что с Галкиным* она обрела свое счастье.


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«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман
Анастасия Волочкова удивила фанатов новым имиджем и намекнула на новый роман
24 ноября 2024, 17:58

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой)

Анастасия Волочкова, известная российская балерина, удивила публику своим новым имиджем на церемонии вручения «Реальной премии MusicBox».
О том, почему балерина спустя столько лет решила сменить имидж, кто является автором нового образа и какие подробности о романе раскрыла Волочкова — в материале «Радио 1».

Почему Волочкова решила сменить имидж


48-летняя Волочкова предстала перед фанатами и журналистами в элегантном чёрном комплекте с акцентным поясом и длинными белокурыми локонами. С помощью макияжа удалось выгодно подчеркнуть естественную красоту балерины. Этот образ вызвал бурные обсуждения в соцсетях, где поклонники отметили, что Волочкова «помолодела на 10 лет» и сравнили её с моделью Аленой Шишковой. На красной дорожке никто не упускал возможность спросить Анастасию о причинах таких перемен.

Кто придумал новый образ Волочковой

Примечательно, что сама балерина изменения в имидже кардинальными не считает. В разговоре с 360.ru звезда призналась, что собиралась на премию после репетиции, и очень быстро. Никаких титанических усилий для этого не прикладывала.

«Я была довольна образом, и, хотя все это очень необычно для меня, судя по реакции, я на правильном пути. Выбирала образ сама. Мой визажист Анечка сделала мейкап очень быстро, за 30 минут, опять же после репетиции», — ответила Волочкова.

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой)

По ее словам, обычно она делает макияж самостоятельно в машине, прямо по пути на различные мероприятия и спектакли. Балерина также раскрыла тайну своей шикарной прически. Артистка призналась, что использовала накладные волосы.

«Надо почиститься»: мнение стилиста об обновленном имидже балерины


Стилист Александр Данилов, комментируя новый образ Волочковой, рекомендовал ей пропить органическую серу для восстановления и укрепления волос.

«Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком», — заявил Данилов.

Согласно его мнению, из-за накладных волос образ вышел «а-ля калифорнийская дива».

«Любовь и страсть»: Волочкова раскрыла подробности о новом романе


Одной из причин кардинальных перемен, по словам звезды балета, является роман с новым мужчиной. Она описала его как молодого и привлекательного человека из медийной сферы, однако имя возлюбленного предпочла не раскрывать. Волочкова призналась, что их отношения находятся на начальной стадии, но выразила надежду на предложение руки и сердца.

«Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», — пояснила она.

Фанаты активно поддержали и похвалили новый образ звезды, отметив, что он прекрасно подчеркивает ее фигуру.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова назвала миллиардера Сулеймана Керимова самой главной любовью своей жизни.

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Скандал в семье Королевой: на танцующую с украинским флагом мать певицы нашлась управа
24 ноября 2024, 17:14

Наташа Королева и Людмила Порывай (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Наташа Королева известна публике не только своими чарующими хитами, но и громкими семейными скандалами. В этот раз поклонников творчества певицы удивила ее мать, Людмила Порывай, больше известная всем как «Мама Люда». Она начала активно участвовать в проукраинских движениях в США. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Танцы в поддержку Украины


Людмила Порывай уже давно живет в Майами, куда она переехала из Киева в 90-е годы. После эмиграции она встретила своего второго мужа Игоря Эльперины, который в Штатах создал успешный ресторанный бизнес. Людмила Порывай является владельцем нескольких квартир в Америке. В одном из интервью она поделилась, что её доходы поступают от аренды недвижимости и местной пенсии. В США ей полагаются пенсионные выплаты в размере $600 несмотря на то, что она никогда не работала.

Одна из российских журналисток, давно живущая в Штатах, засняла на видео, как «Мама Люда» танцевала на заукраинском митинге в поддержку преступного режима Зеленского. Людмила Порывай выкрикивала со сцены нацистские лозунги и призывала людей помочь Киеву деньгами «во спасение души». Одной из первых на эту ситуацию отреагировала известная защитница нравственности, актриса и радиоведущая Яна Поплавская.

Фото: Фото:iStock/ablokhin

В интервью с пранкером Соряном Поплавская прямо призвала контролирующие органы обратить внимание на поведение матери Наташи Королевой. И видео заинтересовались сначала ФСБ, а затем и сотрудники МВД.

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За Украину и против зятя


Всем известно, что супруг Королевой Сергей Глушко (Тарзан) — бывший российский офицер и большой патриот. Артист выражает поддержку спецоперации и российским военным, в то время как мать Королевой заняла сторону Украины. На концерт Ирины Билык «Мама Люда» пришла в одежде, символизирующей украинский флаг, а после выступления Порывай громко выкрикивала националистические лозунги со сцены и смеялась, когда ее зятя публично оскорбляли.

За время спецоперации на украине Людмила Порывай сильно радикализировалась. Выходки матери Королевой не могли быть не замечены Тарзаном и между родственниками состоялся серьезный разговор. После него «Мама Люда» отписалась от своего зятя в соцсетях.

Как отреагировала Наташа Королева на поведение матери


Наташа Королева и Сергей Глушко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица по поводу специальной операции никогда не делала открытых заявлений. Лишь однажды она призналась, что была бы рада посетить Киев, чтобы побывать на могиле своей бабушки. Королева не собирается ругаться ни с мамой, ни с кем-то из своих родственников из-за политических взглядов. В семье она выбрала роль дипломата.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — писала артистка в личном блоге.
Исполнительница долго отмалчивалась по поводу Украины. Однако, на одном из концертов в Кремлевском дворце Наташа Королева вышла на сцену с танцорами, одетыми в цвета российского триколора. Все присутствующие поняли, что таким образом она выразила поддержку своему мужу и, по сути, попрощалась с Незалежной. Несмотря на то, что ее мама публикует фотографии на фоне украинского флага, дочь выступает с российским.


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Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке
24 ноября 2024, 16:16

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

В 2018 году в личной жизни шоумена и продюсера Александра Цекало произошли значительные перемены. Неожиданно для всех он развелся с женой Викторией Галушко и закрутил роман с некой Дариной Эрвин. Вскоре Цекало принял решение переехать в Штаты, где женился на Эрвин. В последнее время появились слухи, что Цекало разводится с 33-летней супругой из-за неудачных пластических операций.
О том, что стало причиной возможного распада брака Цекало, кто такая Дарина Эрвин и почему ей приписывают психические расстройства, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такая Дарина Эрвин


Про Дарину известно совсем немного. Она родилась и большую часть жизни прожила в Казахстане. Семья жила очень скромно, но вскоре мать Дарины смогла переехать в США, где вышла замуж за очень состоятельного человека. Именно на деньги отчима Эрвин сделала первую пластическую операцию, с которой и начался ее долгий путь изменения внешности.

Брак с Александром Цекало


Знакомство и брак с российским шоуменом родные Дарины одобрили практически моментально. Все были счастливы, в особенности отчим, который смог наконец снять себя дорогостоящее содержание падчерицы.

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Однако друзья Цекало пытались открыть ему истинное положение дел, уверяя, что Дариной двигает лишь финансовый расчет. Но Александр предпочел разорвать отношения со многими своими старинными друзьями и коллегами.

С того времени прошло шесть лет. В СМИ периодами всплывала информация о жизни супругов. Дарина писала свои картины, Цекало занимался продюсированием. Однако некоторое время назад в соцсетях стали всплывать снимки Эрвин, где она выглядела сильно похудевшей. Причем настолько, что ее с трудом можно было узнать. Возможно, поведение супруга так сильно повлияло на Дарину, что она резко начала худеть и полностью изменила свой имидж.

«Огромные уши и жуткая худоба»: что стало причиной возможного распада брака Цекало


Спустя время молодая супруга шоумена шокировала общественность свежими снимками с огромными лопоухими ушами. Самой Дарине новый облик, вероятно, очень даже нравится. Стоит отметить, что сейчас в Азии существует тренд на лопоухость. Из-за чего многие девушки ходят с накладными силиконовыми ушами. Ходят слухи, что Дарина все же сделала пластику.

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Но что об этом думает сам продюсер? Когда-то творческая личность покорила Цекало женственностью, утонченным чувством стиля, а теперь же все кардинально изменилось. Пользователи в сети задаются вопросом: а может, Александр уже давно развелся?

На данный момент нет никаких подтверждений того, что супруги разошлись. Примечательно, что в личном блоге эпатажной девушки на снимках стал регулярно появляться молодой человек.

Финансовые проблемы Цекало


Помимо бурных обсуждений внешности супруги шоумена, также ходят разговоры о его тяжелом финансовом положении. Об этом свидетельствуют и упаднические настроения мужчины. По словам очевидцев, он регулярно устраивает скандалы в общественных местах, срывается на продавцов в магазинах и случайных прохожих. Подробности сам Цекало старается не разглашать, однако за океаном финансовое положение некогда популярного продюсера сильно пошатнулось.

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