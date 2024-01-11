Координатор «Левого фронта» заявил о пришедшей к нему с обыском полиции

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Сотрудники правоохранительных органов явились к главе «Левого фронта» Сергею Удальцову. Об этом общественный деятель сообщил в своем телеграм-канале. Как утверждает глава «Левого фронта», полицейские пришли к ним с целью проведения обыска.
«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — заявил Удальцов.В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такой информации не поступало.
Ранее сообщалось, что арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак