«Копание могил на скорость»: В Новосибирске состоится выставка «Сибирь — Ритуал 2026»

26 марта 2026, 10:08

Выставка «Сибирь — Ритуал 2026» вызывает обеспокоенность у новосибирцев

Новосибирские предприниматели массово отправляют жалобы председателю областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорю Салову из-за предстоящей выставки «Сибирь — Ритуал 2026», организованной компанией «Некрополь-Экспо».





По данным Om1 Новосибирск, в 2021 году компания провела в Новосибирске соревнования по скоростной копке могил под названием «Могильный беспредел», а также конкурсы по подготовке усопших к погребению на московских выставках.





«Если на апрельской выставке случится что-нибудь из его эпатажного прошлого, столица Сибири вновь зазвучит в центральных СМИ как город аморальных событий», — заявил член Попечительского совета по вопросам похоронного дела в Новосибирске Андрей Свиридов.

«Новосибирск с такими негативными историями уже не раз попадал в федеральную повестку средств массовой информации. Считаю, что в будущем власти города должны сделать всё от них зависящее в рамках действующего законодательства, чтобы это не повторялось», — подчеркнул Салов.