В Егорьевске открывается выставка произведений, посвящённых животным

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Живое», посвящённая братьям нашим меньшим, откроется в субботу, 14 марта, в Егорьевском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



В экспозицию вошли работы 20 авторов — художников, дизайнеров и скульпторов.

«Зрители увидят живописные полотна и графику, произведения декоративно-прикладного искусства, статуэтки и инсталляции», — говорится в сообщении.
Выставка будет открыта до 14 апреля. Возрастных ограничений нет. Адрес музея: город Егорьевск, улица Советская, дом №58/11.

Новости культурной жизни Подмосковья пресс-служба министерства регулярно размещает в соцсетях ведомства — на странице VK и в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 15 марта в Московской области стартует приём заявок на участие в открытой выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Арт-Вернисаж».
Лев Каштанов

