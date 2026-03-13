В Егорьевске открывается выставка произведений, посвящённых животным
Выставка «Живое», посвящённая братьям нашим меньшим, откроется в субботу, 14 марта, в Егорьевском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы 20 авторов — художников, дизайнеров и скульпторов.
«Зрители увидят живописные полотна и графику, произведения декоративно-прикладного искусства, статуэтки и инсталляции», — говорится в сообщении.Выставка будет открыта до 14 апреля. Возрастных ограничений нет. Адрес музея: город Егорьевск, улица Советская, дом №58/11.
Новости культурной жизни Подмосковья пресс-служба министерства регулярно размещает в соцсетях ведомства — на странице VK и в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 15 марта в Московской области стартует приём заявок на участие в открытой выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Арт-Вернисаж».