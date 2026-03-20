В Дмитровском кремле открылась выставка «Весенние разговоры»
В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» представлена экспозиция «Весенние разговоры», объединяющая работы преподавателей Московского Губернского колледжа искусств — художницы Екатерины Графовой и керамиста Ксении Абрамюк, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Графова работает в технике декоративной пастельной графики и иллюстрации. Её работы сочетают стилизацию с наивной искренностью, проводя зрителя сквозь смену сезонов через причудливое переплетение ветвей и трав. Акварельные переходы и насыщенные цветовые пятна создают ощущение пограничного состояния между сном и реальностью.
Абрамюк более десяти лет создаёт керамические объекты из полуфарфора и шамота, сохраняя преданность традициям и одновременно смело экспериментируя с формой. Каждое её изделие отличается уникальностью и ручной работой.
Выставка открыта для посещения до 29 марта. Возрастных ограничений нет. Подробности — на сайте музея-заповедника.
Читайте также: