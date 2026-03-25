В музее «Горки Ленинские» открывается выставка, посвящённая советской авиации

25 марта 2026, 14:12

Выставка «Героическая эпопея», посвящённая достижениям советской авиации 1920-1930-х годов, открывается сегодня, 25 марта, в Белом зале Научно-культурного центра исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Посетителей познакомят с историями знаменитых конструкторов и авиаторов, которые прошли путь от любительских кружков до конструирования самолетов и пилотирования.





«В экспозицию вошли модели самолётов, авиационные приборы, личные вещи героев воздуха, а также современный агитационный фарфор, посвящённый истории отечественной авиации и освоению Арктики», — говорится в сообщении.