«Копейскому маньяку» доверили клининг

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Вячеслав Яиков, известный как «копейский маньяк», теперь следит за порядком и чистотой в психоневрологическом диспансере. Врачам удалось стабилизировать состояние преступника, поэтому ему и доверили такую работу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что маньяк, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать (до задержания он не умел из-за олигофрении). Поэтому Яикову разрешили работать уборщиком: он подметает и моет полы, убирает снег на территории диспансера.
По данным SHOT, родные серийного убийцы добиваются его перевода в Челябинск, чтобы Яикова могла навещать 81-летняя мать. Но администрация диспансера отказывает в этом прошении, так как преступник крайне опасен. В письмах домой маньяк рассказывает, как хорошо он выполняет свою работу, что исправился и не смотрит на девушек. Пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки по 15 кг.
Напомним, что Вячеслав Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске (Челябинская область), куда переехал с матерью из Киргизии. Он нападал на девушек: сначала угощал их алкоголем, потом сбивал с ног сильным ударом, убивал и насиловал уже мёртвых. Следователи задержали «копейского маньяка» после того, как он лишил жизни двух школьниц-выпускниц.
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По данным SHOT, родные серийного убийцы добиваются его перевода в Челябинск, чтобы Яикова могла навещать 81-летняя мать. Но администрация диспансера отказывает в этом прошении, так как преступник крайне опасен. В письмах домой маньяк рассказывает, как хорошо он выполняет свою работу, что исправился и не смотрит на девушек. Пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки по 15 кг.
Напомним, что Вячеслав Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске (Челябинская область), куда переехал с матерью из Киргизии. Он нападал на девушек: сначала угощал их алкоголем, потом сбивал с ног сильным ударом, убивал и насиловал уже мёртвых. Следователи задержали «копейского маньяка» после того, как он лишил жизни двух школьниц-выпускниц.
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Анастасия Чубина