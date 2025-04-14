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В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к девочкам в автобусе и обматерил их

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к девочкам в автобусе и обматерил их. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«Автобус №9, аэропорт. Мужчина приставал и оскорблял несовершеннолетних девушек в автобусе», — говорится в сообщении.

К публикации приложено видео. На нем неадекват хватает девочек за руки и требует, чтобы с ним познакомились. К тому же пьяный оскорблял матом пассажиров. Когда те обратились к водителю, тот не стал вмешиваться и предложил гражданам разобраться самим.

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#хмао
#алкоголь
Бастрыкин ждет доклад о незаконном религиозном обряде мигрантов на Камчатке
14 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/автор

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал начать проверку по факту незаконных религиозных обрядов, которые организовали мигранты в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Следственными органами СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — передает ТАСС информацию ведомства.

Бастрыкина заинтересовала информация из СМИ, в которой рассказывалось, что в Петропавловске-Камчатском иностранцы организовали место, где проводят религиозные обряды. Для этого требуется специальное разрешение, которое получено не было.

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#ск
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В Москве студент поджог оборудование на жд по заданию кураторов из Украины
14 апреля 2025, 04:25

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Московский студент обвиняется в поджоге оборудования на железной дороге по зданию украинских кураторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Гереев Курбан Алимсолтанович, гражданин Российской Федерации, холостой, имеющий полное среднее образование, учащийся Политехнического колледжа №8, обвиняется следственными органами в том, что он поджег релейный шкаф на рязанском направлении Московской железной дороги, чем причинил РЖД материальный ущерб и создал угрозу безопасности пассажиров», — передает агентство.

Как после рассказал сам обвиняемый, поджег был совершен после того, как его убедили в этом украинские кураторы. Последние сами вышли на студента через интернет-мессенджеры. Гергееву грозит до 20 лет тюрьмы за теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

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В Москве силовики задержали мигрантов в бане, в которую не пускали русских
14 апреля 2025, 04:13

Фото: iStock/vubaz

В Москве силовики задержали мигрантов в бане, в которую не пускали русских посетителей. Об этом сообщают СМИ.
В общем силовики задержали около 40 человек. Как оказалось, хозяином бани являлся бизнесмен из Киргизии. Он решил предоставлять услуги исключительно соотечественникам, в связи с чем русским отказывали в посещении бани. Это и стало причиной визита правоохранителей.

Данная новость стала скандалом. СМИ Киргизии пишут, что бойцы ОМОН около пяти часов избивали задержанных. Депутат парламента Киргизии Джанар Акаев потребовал наказания для правоохранителей. При этом камеры с места происшествия свидетельствуют, что рукоприкладства не было.

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Mash: экс-замминистра обороны Иванову грозит новое уголовное дело
13 апреля 2025, 19:56

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Новое уголовное дело грозит экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, которому инкриминируют получение взятки примерно в миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика», — сказано в посте.

Перед этим стало известно, что особняк, где жил Иванов с экс-супругой Светланой Захаровой, оформлен на водителя Станислава Кузнецова. В середине марта появилась информация о судебном аресте имущества Иванова с семейными активами на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей по делу о коррупции. Процесс закрыт из-за государственной тайны.

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Школьник из Хакасии украл родительские деньги, чтобы купить мопед
SHOT: в Черногорске подросток украл деньги родителей, чтобы купить мопед
13 апреля 2025, 17:00

Фото: iStock/welcomia

Тринадцатилетний авантюрист из Черногорска (Республика Хакасия) разбил булыжником сейф родителей, откуда взял деньги и драгоценности, чтобы купить себе мопед. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
План у подростка возник после того, как его мама и папа постоянно отказывали в покупке мопеда. В аферу он втянул и 16-летнего друга.

SHOT уточнил, что горе-грабители украли из сейфа 200 тысяч рублей и золотые часы, принадлежащие маме 13-летнего школьника. Потом подростки уехали в Абакан, купили два мопеда, а сдачу раздали друзьям.

Покататься на мопедах школьникам не удалось — их задержала полиция. Сотрудники изъяли у подростков деньги, мопеды и часы.

Ранее в Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии.

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