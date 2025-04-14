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В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к девочкам в автобусе и обматерил их. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«Автобус №9, аэропорт. Мужчина приставал и оскорблял несовершеннолетних девушек в автобусе», — говорится в сообщении.
К публикации приложено видео. На нем неадекват хватает девочек за руки и требует, чтобы с ним познакомились. К тому же пьяный оскорблял матом пассажиров. Когда те обратились к водителю, тот не стал вмешиваться и предложил гражданам разобраться самим.
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