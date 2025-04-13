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Подростка из США заподозрили в жестоком убийстве родителей ради покушения на Трампа

ABC: подростка в США арестовали за убийство родителей для покушения на Трампа
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

17-летний Никита Касап из штата Висконсин подозревается в убийстве родителей с целью покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на материалы суда.
Подростка арестовали в марте по обвинению в двойном убийстве, сокрытии тел, краже имущества на сумму более $10 тыс. и присвоении документов.

При обыске личных вещей парня были обнаружены записи, где Касап восхвалял Гитлера и обсуждал планы атаки на Трампа с использованием дрона и взрывчатки.

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«Он был в контакте с другими сторонами относительно своего плана убийства президента и свержения правительства Соединенных Штатов», — утверждают следователя, добавляя, что юноша частично финансировал подготовку теракта.
На слушании 9 апреля Касап не признал вину. Следующее заседание назначено на 7 мая.

Следует учитывать, что в 2024 года произошли две неудачные попытки покушения на жизнь Трампа: в июле 2024-го на митинге в Пенсильвании (Трамп получил ранение уха) и в сентябре того же года на гольф-поле, где стрелявшего задержали, а политик избежал увечий.

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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
13 апреля 2025, 04:45

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Жителей Оренбурга разбудил мощный взрыв, после которого в районе Сакмарской ТЭЦ начался масштабный пожар. Об этом пишет SHOT, предоставляя кадры происшествия.
Информацию о пожаре подтвердили местные жители, сообщившие о мощном хлопке в 5:10 утра. Появился столб чёрного дыма, в части города пожаловались на отключение электричества.

Предварительной причиной инцидента названо замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой. На месте работают экстренные службы, пытающиеся локализовать возгорание.

Официальные данные о пострадавших и масштабах ущерба пока не опубликованы.

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#пожар
#взрыв
#данные
#тэц
#жители
#возгорание
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Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника
12 апреля 2025, 22:16

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Фанаты умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) разрисовали стену, посвященную рок-музыканту Виктору Цою в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112. На опубликованных кадрах видно большую надпись «Техник», занимающую полстены и перекрывающую лицо исполнителя хита «Группа крови».
Паши Техника не стало 4 апреля в результате полиорганной недостаточности и септического шока. Рэпер имел наркотическую зависимость. Накануне в Москве прошло прощание с исполнителем. Обозреватели отмечали, что фанаты перекрывали дорогу, лазали на заборы и деревья. Многие представители отечественного шоубиза обвинили в смерти Техника его окружение. Артист скончался на 41-м году жизни.

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#мир
#россия
#москва
#новости
#паша техник
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Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне
12 апреля 2025, 21:23

Фото: istockphoto/MSC

Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне, пишет РИА Новости. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.
«…Мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — прокомментировал собеседник.
В январе российское посольство в Тунисе сообщило о россиянах в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Изначально 11 человек направились в Хайдру, что неподалеку от алжирской границы для посещения античных памятников. В ноябре прошлого года они пропали с радаров, а позже стало известно, что их задержали местные власти без предъявления обвинений.

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Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ТЦ в Нахабино

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#мир
#россия
#туристы
#новости
#полиция
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Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ТЦ в Нахабино
12 апреля 2025, 21:01

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемый в умышленном поджоге несовершеннолетний задержан Росгвардией в подмосковном Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. В Росгвардии пояснили, что злоумышленник зашел в магазин торгового центра с канистрой бензина. Его передали полицейским. Людей эвакуировали, а место происшествия оцепили.

Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин за потасовку в ресторане Зеленограда. Стражи порядка выяснили, что у гостей произошел конфликт с персоналом. Сотрудник службы безопасности получил серьезную травму головы из-за брошенной в него посетителем тарелки.

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#россия
#подмосковье
#поджог
#торговый центр
#криминал
#росгвардия
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Леопард выскочил из леса и напал на 13-летнюю девочку
В Индии леопард набросился на девочку, ехавшую на мотоцикле с папой
12 апреля 2025, 16:19

Фото: iStock/ Photocech

В индийском штате Махараштра 13-летняя девочка пострадала из-за нападения леопарда, сообщило издание The Bridge Chronicle.
Несовершеннолетня вместе с папой ехала домой на мотоцикле, как вдруг из леса выбежал леопард и напал на них. Мужчина смог на мгновение отбиться от хищника, и это помогло им с дочкой сбежать. Потом на крики пострадавшей обратили внимание окружающие и бросились на помощь.

В итоге девочка очутилась в больнице с травмой ноги, на которой увидели глубокие следы когтей. В настоящее время ее состояние стабильно, врачи оказывают ей необходимую помощь.

После случившегося власти принимают меры для обеспечения безопасности граждан.

За последние несколько месяцев на территории города Ширура леопардов животных видели несколько раз.

«Некоторые жители сообщали о встречах вблизи сельскохозяйственных полей и лесов», — отмечалось в публикации.

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