Подростка из США заподозрили в жестоком убийстве родителей ради покушения на Трампа

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
17-летний Никита Касап из штата Висконсин подозревается в убийстве родителей с целью покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на материалы суда.
Подростка арестовали в марте по обвинению в двойном убийстве, сокрытии тел, краже имущества на сумму более $10 тыс. и присвоении документов.
При обыске личных вещей парня были обнаружены записи, где Касап восхвалял Гитлера и обсуждал планы атаки на Трампа с использованием дрона и взрывчатки.
Следует учитывать, что в 2024 года произошли две неудачные попытки покушения на жизнь Трампа: в июле 2024-го на митинге в Пенсильвании (Трамп получил ранение уха) и в сентябре того же года на гольф-поле, где стрелявшего задержали, а политик избежал увечий.
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При обыске личных вещей парня были обнаружены записи, где Касап восхвалял Гитлера и обсуждал планы атаки на Трампа с использованием дрона и взрывчатки.
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«Он был в контакте с другими сторонами относительно своего плана убийства президента и свержения правительства Соединенных Штатов», — утверждают следователя, добавляя, что юноша частично финансировал подготовку теракта.На слушании 9 апреля Касап не признал вину. Следующее заседание назначено на 7 мая.
Следует учитывать, что в 2024 года произошли две неудачные попытки покушения на жизнь Трампа: в июле 2024-го на митинге в Пенсильвании (Трамп получил ранение уха) и в сентябре того же года на гольф-поле, где стрелявшего задержали, а политик избежал увечий.
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Мария Моисеева