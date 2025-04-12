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Двое молодых людей растлили восьмиклассника в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти двое молодых людей растлили 15-летнего подростка
Фото: iStock/ ipolonina

Фото: iStock/ ipolonina

В Ленинградской области 19-летний и 23-летний юноши растлили 15-летнего подростка, сообщил телеканал 78.ru, ссылаясь на источник.
По данным следствия, 19-летний молодой человек склонил ученика восьмого класса к половому акту. В отношении юноши возбудили уголовное дело по п. 2. ст. 134 УК РФ (Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Еще сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 23-летний молодой человек во время переписки с несовершеннолетним склонил его к тому, чтобы тот отправил ему кадры интимного характера. В его отношении него возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.

После задержания молодые люди дали признательные показания.

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#ребёнок
#подросток
#насилие
#уголовное ук
#мужчина
#ленинградская область
В США двухлетний ребенок умер от укусов огненных муравьев
12 апреля 2025, 07:10

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

В американском штате Джорджия медики не смогли помочь двухлетней девочке, которую покусали огненные муравьи, сообщило издание Daily Mail.
Муравьиные укусы вызвали у несовершеннолетней ужасную аллергическую реакцию. Из-за анафилактического шока у малышки появились проблемы с дыханием. Ее привезли в больницу, но там не оказалось оборудования, необходимого для работы с маленькими детьми.

Родители уверены, что девочка могла выжить, и подали в суд на врача и медсестру, пытавшихся помочь ребенку. Согласно иску, медсестра больше 20 минут медлила с инъекцией эпинефрина, которая помогает при анафилактическом шоке. Врач не провела интубацию из-за отсутствия подходящих инструментов.

Ранее сообщалось, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны.

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#сша
#больница
#ребёнок
#смерть
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На телах жертв теракта в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны
ТАСС: На телах погибших в «Крокусе» нашли огнестрельные и колото-резанные раны
12 апреля 2025, 07:00

Фото: iStock/gorodenkoff

У части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предположив, что нападавшие могли использовать холодное оружие или острые предметы.
«Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал «Крокус» террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — объяснил собеседник агентства.
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На месте происшествия также найдено множество стреляных гильз, что подтверждает активное применение огнестрельного оружия. Эксперты не исключают, что часть повреждений могла возникнуть от осколков или в результате падений на острые конструкции.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошла 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек получил ранения. Из-за взрывов и пожара здание «Крокуса» было почти полностью разрушено.

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#расследование
#террористы
#крокус сити холл
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«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono
Ночью силовики ворвались с рейдом в столичный клуб Mono на Покровском бульваре
12 апреля 2025, 02:37

Фото: iStock/shironosov

Силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру. Информацию об «облаве» с кадрами ситуации опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости» в 2 часа ночи 12 апреля.
«Говорю своему знакомому — бежим. Мы отбежали, наверное, метров на 50. А там просто вышли в масках люди и начали кричать всем, что надо ложиться на пол. Им охрана клуба открыла дверь, и они просто пошли в клуб», — передает Telegram-канал слова одного из опрошенных.
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Клиенты бара указали: в этот день многим показалось необычным объявление о бесплатном входе в заведение. Такое в прошлом случалось, но очень редко. Некоторые посетители слышали о возможном визите полиции, но не ожидали его в столь позднее время.

«Все знали, что до 12 ночи вход там 500 рублей, дальше — 1000. А тут они конкретно акцентировали, что сегодня вход free, хотя никогда такого не было на моей памяти, а я хожу с 22 года. Я еще удивился, что людей очень мало», — сказал один из очевидцев.
Ранее, в ноябре 2024 года, в Mono уже проводились рейды силовиков. МВД объяснило, что причина была простой: проверка осуществлялась в рамках борьбы с ЛГБТ*-пропагандой.

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Женщина назвала своего отца ускользнувшим от закона маньяком с сотнями жертв
Daily Mail: В США дочь обвинила 86-летнего отца в сотнях убийств
12 апреля 2025, 01:56

Фото: iStock/Elwood

Жительница США обвинила своего 86-летнего отца в совершении сотен убийств с 1965 года. По данным Daily Mail, 43-летняя Мария «Галина» Трефи заявила, что Джон Трефи в течение 30 лет убивал по одному человеку в месяц, а также причастен к смерти своих родственников.
Мария предположила, что отец может быть печально известным маньяком Зодиаком, так и не пойманным властями. На данный момент Джону 86 лет: по словам дочери, 15 лет назад он признался ей, что в 1960-х ввел пациенту смертельную дозу препарата. После этого Мария начала подозревать отца в причастности к другим смертям в ее окружении.

Мария неоднократно обращалась в правоохранительные органы (с 2017 года), но безрезультатно. Тогда женщина начала публично распространять свои подозрения в соцсетях, вызвав волну спекуляций.

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Полиция, изучив аудиозаписи, журналы и проведя обыски в домах семьи, не нашла доказательств вины Джона Трефи. ДНК-тесты также не подтвердили связь пенсионера с преступлениями. Сам «маньяк» отвергает обвинения, заявляя, что дочь страдает психическим расстройством.

Супруга Джона, что мужчина последние три десятилетия борется с болезнью Паркинсона, что делает версию о «его» серийных убийствах маловероятной.

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В Казахстане блогера приговорили к 5 годам тюрьмы за оскорбляющую русских песню
11 апреля 2025, 21:05

Фото: iStock/Rainer Puster

Городской суд Алма-Аты вынес приговор казахстанскому блогеру Темирлану Енсебеку за размещение на своей странице в соцсети песни, оскорбляющей русских людей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что блогера приговорили к пяти годам лишения свободы по статье о разжигании межнациональной розни с использованием соцсетей. В ходе разбирательства Енсебек не признал свою вину.

В материалах дела указано, что блогер опубликовал в одной из соцсетей пост, к которому прикрепил композицию, содержащую шовинистические высказывания в адрес русских людей.

В суде подчеркнули, что подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, что является одними из основополагающих принципов Казахстана.

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