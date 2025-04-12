Двое молодых людей растлили восьмиклассника в Ленобласти

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В Ленинградской области 19-летний и 23-летний юноши растлили 15-летнего подростка, сообщил телеканал 78.ru, ссылаясь на источник.
По данным следствия, 19-летний молодой человек склонил ученика восьмого класса к половому акту. В отношении юноши возбудили уголовное дело по п. 2. ст. 134 УК РФ (Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).
Еще сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 23-летний молодой человек во время переписки с несовершеннолетним склонил его к тому, чтобы тот отправил ему кадры интимного характера. В его отношении него возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.
После задержания молодые люди дали признательные показания.
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Еще сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 23-летний молодой человек во время переписки с несовершеннолетним склонил его к тому, чтобы тот отправил ему кадры интимного характера. В его отношении него возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.
После задержания молодые люди дали признательные показания.
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Ольга Енгалычева