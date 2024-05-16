Перечислены условия для подработки школьников

Фото: iStock/Valeriy_G
HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что для устройства школьника на подработку во время каникул необходимы разрешения от родителей или опекунов, номер соцстрахования, паспорт, а также резюме.
«Для трудоустройства школьникам обычно требуются разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности с фотографией, заполненное заявление о приёме на работу и резюме», — отметил в беседе с NEWS.ru Мурадян.
Кроме этого, работодатель может попросить пройти проверку биографических данных или тест на запрещённые вещества, предупредил специалист.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.
Читайте также:
Россияне назвали наиболее подходящий для смены работы сезон
Большинство россиян захотели перейти на удалёнку летом
Россиянам рассказали о смертельной опасности работы в офисе
Мелисса Тимофеева