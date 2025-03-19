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Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 приводнился у берегов Флориды

NASA: экипаж Crew-9 с космонавтом РФ Горбуновым приводнился у берегов Флориды
Фото: iStock/Susann Guenther

Фото: iStock/Susann Guenther

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды. Об этом сообщили в NASA во время официальной трансляции, показавшей завершение одной из самых сложных операций последних лет.
Посадка произошла в 17:57 по времени Восточного побережья США (00:57 мск).

На Землю вернулись российский космонавт Александр Горбунов, астронавт NASA Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники проблемной миссии корабля Starliner. Ранее их возвращение на Starliner сочли рискованным, всех решили доставить на Crew Dragon.

Корабль Starliner, оставшийся на МКС, позже спустили на Землю в беспилотном режиме. Это завершает долгую космическую миссию, осложнённую техническими сбоями.

15 марта сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Также были показаны кадры запуска корабля.

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#мкс
#корабль
#россия
#космос
Стартовала уникальная акция «Услышать Победу»
18 марта 2025, 22:51

Фото: сайт may9.ru

В России началась уникальная акция «Услышать Победу», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проходить до 15 мая, сообщается на сайте «80 Победа».
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-0905, вы услышите архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь Юрия Левитана, интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – говорится в сообщении.
Акция проводится во всех регионах страны.

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В Татарстане купить частный дом выгоднее, чем квартиру в новостройке
18 марта 2025, 18:33

Фото: iStock/Valeriya Rychkova

На сегодняшний день средняя стоимость частного дома в Татарстане составляет порядка 11,1 млн рублей или 82 тыс. рублей за квадратный метр, а стоимость квадратного метра квартиры в новостройке — 132 тыс. рублей.
При этом в коттеджных поселках стоимость одного квадратного метра составляет 93 тыс. рублей, что в 1,5 раза дешевле, чем в новостройке.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется.

«При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой», — рассказал Белокуров в беседе с «Татар-информ».

Он пояснил, что в основном спрос на частное жилье есть в районах с транспортной доступностью, детскими садами и школами.

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В Петербурге почти 70 классов закрыли на карантин из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19
18 марта 2025, 17:58

Фото: istockphoto/Ridofranz

В Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку.
Об этом корреспонденту портала 78.ru во вторник, 18 марта, рассказали в городском комитете по образованию. Кроме того, закрыты 31 группа в детских садах города на Неве. Детей отправили по домам из-за вспышек гриппа, коронавируса и ОРВИ.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 марта в Санкт-Петербурге зарегистрирован 48 601 случай заболевания вирусными инфекциями. В то же время специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 4,2%. Среди групп риска наиболее уязвимыми являются дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители, опекуны и законные представители школьников, отправленных на онлайн-обучение, предупреждены о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.

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Сомнолог рассказал, могут ли люди видеть вещие сны
Врач Полуэктов: чаще всего вещие сны являются самообманом
18 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Вещие сны обычно являются самообманом или обычным совпадением некоторых деталей с событиями, происходящими в жизни. Об этом рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
«В состоянии бодрствования человек в своих мыслях всё время строит картину будущего — это обычная работа мозга. Она позволяет нам предвидеть какие-либо события и избежать нежелательных ситуаций в будущем», — рассказал Полуэктов в беседе с «Известиями».

По его словам, сновидения состоят из воспоминаний. Однако эксперт отметил, что бывают сновидения-умозаключения, которые появляются на основе определенных воспоминаний, и во сне мозг пытается построить картину будущего, которая, действительно, может совпадать с тем, что произойдет на самом деле.

Полуэктов пояснил, что сновидения происходят только из всплывающих в памяти неких событий.

Ранее врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.

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Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров
18 марта 2025, 16:51

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

На 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец.

Бедрос Киркоров был награждён почётными званиями заслуженного, а затем и народного артиста Российской Федерации, был также народным артистом Республики Болгария, лауреатом международных песенных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве. Киркоров-старший был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой «За личный вклад в развитие культуры и искусства России» и орденом «За честь и достоинство».

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