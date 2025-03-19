Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 приводнился у берегов Флориды

Фото: iStock/Susann Guenther
Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды. Об этом сообщили в NASA во время официальной трансляции, показавшей завершение одной из самых сложных операций последних лет.
Посадка произошла в 17:57 по времени Восточного побережья США (00:57 мск).
На Землю вернулись российский космонавт Александр Горбунов, астронавт NASA Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники проблемной миссии корабля Starliner. Ранее их возвращение на Starliner сочли рискованным, всех решили доставить на Crew Dragon.
Корабль Starliner, оставшийся на МКС, позже спустили на Землю в беспилотном режиме. Это завершает долгую космическую миссию, осложнённую техническими сбоями.
15 марта сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Также были показаны кадры запуска корабля.
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На Землю вернулись российский космонавт Александр Горбунов, астронавт NASA Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники проблемной миссии корабля Starliner. Ранее их возвращение на Starliner сочли рискованным, всех решили доставить на Crew Dragon.
Корабль Starliner, оставшийся на МКС, позже спустили на Землю в беспилотном режиме. Это завершает долгую космическую миссию, осложнённую техническими сбоями.
15 марта сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Также были показаны кадры запуска корабля.
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Мария Моисеева