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В Петербурге согласовали проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил проект реставрации надгробного памятника писателя Виталия Бианки. Реставрации подлежит каменная скульптура девочки с бурундуком, сидящим на её плече. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на информацию из комитета.
По данным издания, специалисты уже провели научное исследование, выявив подлинные материалы. Кроме того, разработана методика реставрации и восстановления фигурки бурундука на плече у девочки.

«Да, проект реставрации надгробного памятника согласован 13 марта», — подтвердили в Смольном.

За проект восстановления памятника отвечает «НИиПИ Спецреставрация». Главный архитектор Вячеслав Бобров назвал эту работу небольшой, но очень приятной.

Тем временем в Сети зверька на плече девочки называют белкой, однако экспертиза «НИиПИ Спецреставрация» установила, что это совершенно точно бурундук.

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Житель Владивостока на спор сделал две тысячи приседаний и попал в больницу с проблемами с почками
Во Владивостоке госпитализировали мужчину после попытки присесть две тысячи раз
17 марта 2025, 22:07

Фото: iStock/ g-stockstudio

Во Владивостоке мужчину госпитализировали после того, как он попытался присесть две тысячи раз, сообщила Тысячекоечная больница города в Телеграм-канале.
Россиянин подумал, что без каких-либо проблем сможет выполнить условия спора. Но после высокой нагрузки мужчина почувствовал себя плохо.

«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», — отмечалось в публикации.

Помимо этого, моча россиянина стала темно-коричневой, и через некоторое время пропала.

Во время обследования медики выяснили, что в крови у пациента накапливались продукты обмена веществ, а почки функционировали лишь на 50% — это указывало на острую почечную недостаточность.

Врачи оказали жителю Владивостока всю необходимую помощь и назначили лечение, после которого самочувствие мужчины стало значительно лучше. Но почки все еще работают не в полную силу. Сейчас пациент восстанавливается. Отмечалось, что процесс может занять до года.

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В Кемерове начали строить центр высокотехнологичного протезирования
17 марта 2025, 21:55

Фото: iStock/wichayada suwanachun

В Кемерове началось строительство центра высокотехнологичного протезирования, где будет проводиться комплексная реабилитация.
По данным «Сiбдепо», его построят на средства инвестора. Работать центр будет на базе Кузбасского реабилитационного центра.

Ход строительства проверили министр энергетики России Сергей Цивилев совместно с статс-секретарем — заместителем министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Вместе с ними приехал на объект и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Работы идут в графике. Этому способствовала и тёплая зима: из-за погоды работы приостанавливали всего на три дня», — пояснил Илья Середюк в своём Telegram-канале.

В центре планируется проводить комплексную реабилитацию с использованием протезов нижних и верхних конечностей.

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«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
Ксения Собчак раскритиковала депутата Руденко за призыв носить мини-юбки
17 марта 2025, 21:45

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак обрушилась с критикой в адрес калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, призвавшего россиянок носить мини-юбки для повышения демографии. В своём Telegram-канале журналистка опубликовала видео, в которых нелестно высказалась в адрес чиновника.
Руденко на личной странице в соцсети ВКонтакте призвал девушек почаще носить мини-юбки. Он отметил, что однопартийки часто радуют его и других депутатов, приходя на работу в откровенных нарядах.

После обрушившейся критики, депутат поспешил оправдаться, заявив, что в 70-х годах прошлого века женщины носили такие наряды, поэтому браки были крепкие.

«Евгений, тебя забыли спросить, как нам порадовать чей-то глаз», – возмутилась Собчак, призвав Руденко отстать от женщин.
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В Кемерове не будут ремонтировать дорогу по улице Веры Волошиной
17 марта 2025, 21:43

Фото: iStock/Oksana Akhtanina

С началом весны жители города Кемерово начали задавать вопросы в соцсетях главы города Дмитрия Анисимова вопросами о том, когда уже сделают ремонт улицы В. Волошиной.
Местные жители жалуются на то, что дорога узкая и находится в ужасном состоянии.

«Капитальный ремонт ул. Веры Волошиной в настоящее время не запланирован. В текущем строительном сезоне будет рассмотрена возможность выполнения ямочного ремонта», — сообщили в мэрии Кемерова, передает «Сiбдепо».

Ранее сообщалось, что в Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведение.

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В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии
Депутат Останина посоветовала калужскому коллеге перестать заглядывать под юбки
17 марта 2025, 17:45

Фото: iStock/grinvalds

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала своего депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко заняться проблемами избирателей, а не заглядывать девушкам под юбки.
Напомним, депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».
«Я бы посоветовала депутату Калужской области вместо того, чтобы заглядывать под юбки девушкам и изучать длину этих юбок, изучить проблемы избирателей. Наш комитет проводил выездное заседание в регионе, и самая большая проблема там в образовательных организациях у наших детей — это большое число детей мигрантов без знания русского языка», — заявила Останина в беседе с «Газетой.Ru».

Она призвала Руденко проверить знание русского языка у детей мигрантов, которые получают образование в школах Калужской области.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь также раскритиковал заявление Руденко.

«Надеюсь, это краткий приступ весеннего гормонального всплеска, который не повлияет на профессиональные качества этого парламентария. Короткие юбки никак не влияют на демографию», — заявил Милонов в беседе с RT.

Он пояснил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».

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