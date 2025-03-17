В Петербурге согласовали проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил проект реставрации надгробного памятника писателя Виталия Бианки. Реставрации подлежит каменная скульптура девочки с бурундуком, сидящим на её плече. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на информацию из комитета.
По данным издания, специалисты уже провели научное исследование, выявив подлинные материалы. Кроме того, разработана методика реставрации и восстановления фигурки бурундука на плече у девочки.
За проект восстановления памятника отвечает «НИиПИ Спецреставрация». Главный архитектор Вячеслав Бобров назвал эту работу небольшой, но очень приятной.
Тем временем в Сети зверька на плече девочки называют белкой, однако экспертиза «НИиПИ Спецреставрация» установила, что это совершенно точно бурундук.
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«Да, проект реставрации надгробного памятника согласован 13 марта», — подтвердили в Смольном.
За проект восстановления памятника отвечает «НИиПИ Спецреставрация». Главный архитектор Вячеслав Бобров назвал эту работу небольшой, но очень приятной.
Тем временем в Сети зверька на плече девочки называют белкой, однако экспертиза «НИиПИ Спецреставрация» установила, что это совершенно точно бурундук.
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Элина Позднякова