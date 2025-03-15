Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС

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Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев. Об этом сообщили в NASA, транслировавшем запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Запуск осуществлён в рамках соглашения о перекрёстных полётах между «Роскосмосом» и NASA.
Ракета-носитель Falcon 9 с экипажем, включающим Пескова («Роскосмос»), астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японского астронавта Такую Ониси, стартовала в 19:04 по местному времени (в 02:04 по московскому).
Вылет Crew-10 изначально планировался на 13 марта, но был перенесен из-за неполадок в гидравлической системе стартовой площадки.
На обратном пути корабль доставит на Землю американцев Барри Уилмора и Суниту Уильямс, чья миссия на Boeing Starliner продлилась вместо недели девять месяцев.
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Ракета-носитель Falcon 9 с экипажем, включающим Пескова («Роскосмос»), астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японского астронавта Такую Ониси, стартовала в 19:04 по местному времени (в 02:04 по московскому).
Вылет Crew-10 изначально планировался на 13 марта, но был перенесен из-за неполадок в гидравлической системе стартовой площадки.
На обратном пути корабль доставит на Землю американцев Барри Уилмора и Суниту Уильямс, чья миссия на Boeing Starliner продлилась вместо недели девять месяцев.
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Мария Моисеева