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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС

Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев. Об этом сообщили в NASA, транслировавшем запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Запуск осуществлён в рамках соглашения о перекрёстных полётах между «Роскосмосом» и NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 с экипажем, включающим Пескова («Роскосмос»), астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японского астронавта Такую Ониси, стартовала в 19:04 по местному времени (в 02:04 по московскому).



Вылет Crew-10 изначально планировался на 13 марта, но был перенесен из-за неполадок в гидравлической системе стартовой площадки.

На обратном пути корабль доставит на Землю американцев Барри Уилмора и Суниту Уильямс, чья миссия на Boeing Starliner продлилась вместо недели девять месяцев.

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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС в начале марта

Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства
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#корабль
#роскосмос
#ракета
#станции
Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства
Госветслужба Москвы предупредила о мошеннических объявлениях для вакцинации животных
15 марта 2025, 03:07

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

В Москве участились случаи мошенничества под видом ветеринарной вакцинации домашних животных. Неизвестные размещают объявления о проведении прививок от бешенства на дому, выдавая себя за сотрудников государственной службы. Об этом предупредило ГБУ «Московское объединение ветеринарии» в своём Telegram-канале.
В сообщении подчеркнули, что такие объявления, обнаруженные в Западном округе Москвы у подъездов, не имеют отношения к официальной ветслужбе. Ведомство опубликовало фото фальшивого уведомления, где предлагается вызов специалистов в квартиры для вакцинации кошек.

Бесплатная прививка от бешенства проводится только в государственных клиниках и временных пунктах, а обходы жилых домов не предусмотрены.

«Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке по номеру 7(495)612-12-12», — предупреждает Telegram-канал «Моя Ветклиника», указывая, что по данному номеру можно также обратиться с любыми дополнительными вопросами круглосуточно.
4 марта сообщалось, что в 15 регионах России вступили в силу законы, разрешающие усыпление бездомных животных, а в двух субъектах — Мордовии и Хакасии — аналогичные нормы примут в ближайшее время.

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#ветеринары
#животные
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«Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве
15 марта 2025, 00:33

Фото: telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву 14 марта, опубликовала в своём Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос». Изображение было получено с помощью российского гидрометеорологического аппарата «Электро-Л», входящего в космическую систему «Электро».
Как уточнили в компании, спутник продолжает мониторить ситуацию с непогодой в столичном регионе. «Электро-Л» обеспечивает сбор данных для прогнозирования и анализа климатических изменений, работая на геостационарной орбите.

Вечером 14 марта «Радио 1» также показывало в своем Telegram-канале кадры красивой радуги после сильного дождя с ветром. При этом ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Москве падали деревья, а городские службы работали в режиме повышенной готовности.



Также сообщалось, что автоэксперт и глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев раскрыл, когда лучше покупать машину.

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Льготную семейную ипотеку распространят на «вторичку» в регионах

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#telegram
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Льготную семейную ипотеку распространят на «вторичку» в регионах
Семейную ипотеку на вторичное жилье введут с 1 апреля в некоторых регионах
15 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/Evkaz

Программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства. Об этом сообщили в Минфине России, передаёт РИА Новости.
Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.

«По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. (...) Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц», — передает РИА Новости информацию с сайта Минфина РФ.
Решение направлено на улучшение жилищных условий семей на территории РФ. Это — один из этапов по совершенствованию программы «Семейная ипотека».

Ранее сообщалось, что с 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели могут принимать участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.

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«Татар-информ»: в Росприроднадзоре оценили проект по сохранению снежного барса
15 марта 2025, 00:14

Фото: iStock/Micha Loibl

Предложенную Республикой Татарстан инициативу по созданию обновленной программы по сохранению снежного барса поддержали в Росприроднадзоре. Об этом сообщает «Татар-информ».
Как отмечается, проект оценил советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Он также назвал важные направления работы для сохранения этого редкого вида животных — развитие международного сотрудничества, улучшение нормативно-правовой базы, совершенствование сети ООПТ, научные исследования, эколого-просветительская работа с населением и другие.
«Редкий вид крупных кошек – в Красной книге России и субъектов страны, на территории которых он обитает. Он в красном списке Всемирного союза охраны природы», — подчеркнул советник.
Амирханов также добавил, что в России ужесточили ответственность за незаконную добычу барсов, введено уголовное наказание за контрабанду животных.

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В Госдуме раскритиковали законопроект о выплатах домохозяйкам
Депутат Фархатов: законопроект о выплатах домохозяйкам увеличит нагрузку бюджета
15 марта 2025, 00:12

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Законопроект о введении выплат для домохозяек сильно увеличит нагрузку на бюджет, к тому же он финансово-экономически необоснован. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, для обеспечения столь значительной части населения выплатами размером с прожиточный минимум придется значительно повысить налоги, что в целом является неприемлемым.
«Фаррахов отметил, что на современном рынке труда существует множество вакансий и каждый человек имеет возможность найти работу с достойной заработной платой. Депутат подчеркнул, что не поддержит данный проект закона», — пишет издание.
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