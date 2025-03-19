«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал ​фанатов новостью о глухоте

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)
Дима Билан шокировал поклонников новостью: он почти оглох на одно ухо. На презентации клипа «Горький дождь» певец признался во время интервью, что съемки дались ему нелегко и сказались на здоровье. Он также рассказал о том, что в прошлом думал бросить текущую карьеру.
«Мы снимали три дня и две ночи. Были моменты, из-за которых я почти оглох (...) потому что я почти сутки снимался под дождем. Мне затекло в уши, и по сей день не слышит одно ухо, например», — говорит он на клипе интервью в Telegram-канале «Звездач».Дима объяснил, что слышит пострадавшим больше всего ухом лишь на 10%, и до сих пор не оправился.
Также певец признался, что в 2010 году серьезно раздумывал о том, чтобы «все бросить». В то время он ощутил резкий прилив популярности, до такой степени, что это стало тяжело выносить в моральном плане. Собственный образ, лицо, проекты — все это утомило.
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«Я очень сам от себя тогда устал. Куда ни повернешься, везде Билан. Туда посмотришь — там Билан, здесь Билан, приходишь домой — тоже Билан! Даже когда в зеркало смотришь (...) Какой-то кошмар», — шутливо сказал звезда, вспоминая прошлое.По его словам, чтобы побороть такое состояние, требуется сильный внутренний стержень и желание преодолеть проблему. Он гордится «прошлым собой» за это достижение.
2 марта Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно с ней связано его решение заниматься музыкой.
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Мария Моисеева