Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства

Машину лучше покупать перед Новым годом или в конце зимы — начале весны, так как в эти периоды чаще всего появляются скидки на автомобили. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, охоту за скидками следует начинать с мониторинга свежих новостей — появление новой модели у какой-либо марки часто влечет за собой скидки на старые авто.