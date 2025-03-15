Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства

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В Москве участились случаи мошенничества под видом ветеринарной вакцинации домашних животных. Неизвестные размещают объявления о проведении прививок от бешенства на дому, выдавая себя за сотрудников государственной службы. Об этом предупредило ГБУ «Московское объединение ветеринарии» в своём Telegram-канале.
В сообщении подчеркнули, что такие объявления, обнаруженные в Западном округе Москвы у подъездов, не имеют отношения к официальной ветслужбе. Ведомство опубликовало фото фальшивого уведомления, где предлагается вызов специалистов в квартиры для вакцинации кошек.
Бесплатная прививка от бешенства проводится только в государственных клиниках и временных пунктах, а обходы жилых домов не предусмотрены.
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Бесплатная прививка от бешенства проводится только в государственных клиниках и временных пунктах, а обходы жилых домов не предусмотрены.
«Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке по номеру +7(495)612-12-12», — предупреждает Telegram-канал «Моя Ветклиника», указывая, что по данному номеру можно также обратиться с любыми дополнительными вопросами круглосуточно.4 марта сообщалось, что в 15 регионах России вступили в силу законы, разрешающие усыпление бездомных животных, а в двух субъектах — Мордовии и Хакасии — аналогичные нормы примут в ближайшее время.
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Мария Моисеева