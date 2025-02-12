Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС в начале марта

Фото: iStock/3DSculptor
Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew-10 12 марта. Об этом заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Вместе с Песковым в экипаж войдут астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
МКС в середине марта покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.
Уильямс и Уилмор находятся на станции с июня 2024 года. Их доставил туда корабль Boeing Starliner, но из-за неисправности его возвращение на Землю было отложено. В результате NASA решило вернуть астронавтов на Crew Dragon.
Ранее сообщалось, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа».
Читайте также:
В Госдуме поддержали идею продлить россиянкам оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
Россиянам объяснили, почему пенсии в марте будут ниже февральских
От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
«Миссия Crew-9, как ожидается, вернется на Землю после завершения передачи дел новоприбывшему экипажу Crew-10, что займет несколько дней», — уточнили в NASA.
МКС в середине марта покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.
Уильямс и Уилмор находятся на станции с июня 2024 года. Их доставил туда корабль Boeing Starliner, но из-за неисправности его возвращение на Землю было отложено. В результате NASA решило вернуть астронавтов на Crew Dragon.
Ранее сообщалось, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа».
Читайте также:
В Госдуме поддержали идею продлить россиянкам оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
Россиянам объяснили, почему пенсии в марте будут ниже февральских
От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
Мария Моисеева