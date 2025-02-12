Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС в начале марта

В марте пенсия россиян окажется ниже, чем в феврале, поскольку в феврале пенсионеры получат дополнительную выплату в виде доиндексации январской пенсии. Про это рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА Новости.