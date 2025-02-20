Илон Маск выступил с предложением по МКС

Фото: istockphoto/3DSculptor
Американский миллиардер Илон Маск предложил вернуть Международную космическую станцию с орбиты в связи с якобы малой пользой.
«Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс», — написал в Маск в своей соцсети.
Перед этим Маск говорил, что президент США Дональд Трамп просил его компанию вернуть на Землю «как можно скорее» двоих астронавтов судна Starliner, которые находятся на МКС с лета прошлого года.
Ранее стало известно, когда судно Crew Dragon с российским космонавтом полетит к МКС. Информацию предоставили в NASA. Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
«Роскосмос» синхронизировал с NASA сроки завершения работы МКС
NASA: миссия по возврату экипажа Starliner на Землю стартует в марте 2025 года
Космонавт Федяев рассказал о «заразном» сне, который многим снится на орбите
Никита Кротов