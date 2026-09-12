Корнероты мешают туристам купаться: Азовское море снова оказалось во власти медуз

12 сентября 2026, 16:38

Ядовитые медузы второй раз за месяц заполонили пляжи Кубани и Крыма

Фото: Istock / IakovKalinin

Пляжи Кубани и Крыма снова атаковали корнероты. Это уже второе массовое нашествие медуз за месяц: сотни морских обитателей отдыхающие заметили прямо у берега, из-за чего многие туристы теперь опасаются заходить в воду.