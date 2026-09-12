Корнероты мешают туристам купаться: Азовское море снова оказалось во власти медуз
Пляжи Кубани и Крыма снова атаковали корнероты. Это уже второе массовое нашествие медуз за месяц: сотни морских обитателей отдыхающие заметили прямо у берега, из-за чего многие туристы теперь опасаются заходить в воду.
По данным SHOT, особенно много медуз видели на пляжах в посёлке Кучугуры, в Татарской бухте и ряде других мест Азовского моря. Корнеротов заметили и в Чёрном море — в частности, отдыхающие столкнулись с ними в районе Ялты.
Местные жители связывают такое количество медуз с высокой солёностью Азовского моря. Показатель достиг 16 промилле — это рекордное значение за всю историю наблюдений. В более солёной воде корнероты чувствуют себя комфортнее и способны лучше выживать, что и может способствовать их массовому появлению у побережья.
Для отдыхающих, правда, от этого не легче. Люди стараются держаться подальше от медуз, а некоторые и вовсе отказываются заходить в море. Особенно переживают родители, которые боятся отпускать детей купаться.
Предыдущее массовое нашествие фиксировали в начале августа сразу в нескольких местах — в Азовском и Чёрном морях, а также в районе Амурского залива. Тогда отдыхающим встречались особенно крупные особи весом около 10 килограммов, а некоторые туристы успели получить болезненные ожоги после контакта с медузами.
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