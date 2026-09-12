Медвежью опасность объявили в одном регионе России
Туристические маршруты закрыли в Бурятии из-за опасности встретить медведей
МБУ «Городское зеленое строительство» Улан-Удэ сообщило о временном закрытии всех экологических маршрутов и организованных туристических троп на территории Бурятии. Предупреждение опубликовали на странице учреждения в социальной сети VK.
Как уточнили в ведомстве, решение приняли в соответствии с распоряжением правительства республики. Причиной стали участившиеся случаи выхода медведей к населенным пунктам и на лесные опушки.
«Просим не пытаться заходить на закрытые тропы, даже если кажется, что на маршруте все спокойно», — обратились к туристам в организации.В МБУ подчеркнули, что ограничения носят временный характер, их ввели ради безопасности граждан. Сотрудники учреждения добавили, чтобы к этому отнеслись с пониманием и берегли себя.