Самолет упал в огород частного дома в Татарстане
Самолет Cessna 172 упал в огород в Татарстане, погибли пилот и курсант
В Татарстане потерпел крушение самолет Cessna 172. Об этом стало известно в субботу, 12 сентября, пишет РЕН ТВ.
Воздушное судно упало в огород частного дома. Полет был учебным, самолет вылетел из поселка Куркачи рядом с Высокой Горой. В результате авиакатастрофы погибли 34-летний пилот-инструктор Олег и курсант Владимир. Информацию сообщил источник СМИ.
По мнению сотрудников СК РФ, причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Подробности выясняются.
Ранее у самолёта с главой Министерства безопасности США на борту отказал двигатель. Подробности — в нашем материале.
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