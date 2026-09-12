Уральский таксист дал по газам прямо во время посадки пенсионерки с тростью в салон
В Екатеринбурге таксист уехал, не дождавшись, пока пожилая женщина с тростью сядет в машину. Инцидент попал в Telegram-канал E1.ru.
По словам пенсионерки, в момент, когда она пыталась сесть в салон, водитель тронулся с места. Женщина отметила, что могла упасть, но сумела удержаться.
Она также рассказала, что таксисты регулярно отказываются её перевозить. Причина — проблемы со здоровьем: после серьёзной аварии у неё повреждены колено и позвоночник, поэтому сидеть она может только на переднем сиденье.
Такая просьба устраивает не всех водителей: одни начинают спорить и скандалить, другие уезжают, не дожидаясь, пока пассажирка займёт место. Пенсионерка регулярно занимается дома и посещает бассейн в рамках реабилитации.
Читайте также: