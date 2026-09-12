Уральский таксист дал по газам прямо во время посадки пенсионерки с тростью в салон

12 сентября 2026, 16:16

Таксист не повез пенсионерку на переднем сиденье в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Екатеринбурге таксист уехал, не дождавшись, пока пожилая женщина с тростью сядет в машину. Инцидент попал в Telegram-канал E1.ru.