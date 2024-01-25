Корниец: Контроль за квартирными «приютами» надо ужесточить

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«Надо признать, что крупный или откровенно хищный зверь не приспособлен к жизни в малометражном человеческом жилье: его мирное сосуществование с десятками или сотнями людей в доме невозможно и даже опасно», — пояснил в беседе с RT Корниец.
Ранее в Москве прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской Премии добрых дел «Сможем вместе победить», номинации в которой касались в том числе и защиты окружающей среды и экологии. Отмечается, что издательский дом «Аргументы недели» были в числе организаторов премии.
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