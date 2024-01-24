В жилом секторе Мытищ уже отловили трёх кабанов

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«На сегодняшний день пойманы три особи. Они были отправлены на закрытую охраняемую территорию в городском округе Красноармейск Остальных животных ищут», – сказали в министерстве «Интерфаксу».Проблема с выходом диких животных в жилые кварталы возникла в Мытищах в конце прошлого года. В администрации муниципалитета считают, что это связано с подкармливанием кабанов местными жителями. В Минэкологии отметили, что животные выходят в город со стороны национального парка «Лосиный остров» и призвали не подходить к ним.
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