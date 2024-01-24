В жилом секторе Мытищ уже отловили трёх кабанов

«В Подмосковье обитает множество редких представителей животного царства. Больше всего их на суше, но есть и обитатели воды — рыбы. Всего в Красную книгу Московской области внесено десять видов рыб, и изымать их из природы запрещено», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.