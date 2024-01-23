Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе наблюдателей за птицами

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Жители нашего региона любят наблюдать за природой, многие из них фотографируют животных, поэтому нет никакого сомнения, что они примут участие в данном конкурсе. Мы же желаем им удачи», — цитируются в сообщении слова главы министерства Тихона Фирсова.На победу в конкурсе смогут претендовать натуралисты, которые в течение года встретили наибольшее количество птиц. Для участия нужно загрузить на платформу iNaturalist.org результаты своих наблюдений за пернатыми — фотографии или аудиозаписи. Все наблюдения должны быть сделаны в течение 2024 года. Загрузить их на платформу можно будет до 10 января будущего года.
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