Подмосковных рыбаков предупредили о штрафах за вылов краснокнижных рыб

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«В Подмосковье обитает множество редких представителей животного царства. Больше всего их на суше, но есть и обитатели воды — рыбы. Всего в Красную книгу Московской области внесено десять видов рыб, и изымать их из природы запрещено», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.
Охране подлежат представители таких видов, как европейский хариус, стерлядь, подкаменщик обыкновенный, синец, сом, белоглазка, жерех, быстрянка, волжский подуст, чехонь и ручьевая минога. За их вылов рыбакам грозит административная ответственность.
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