В Шатуре ищут подрядчика для ликвидации нелегальной свалки

Конкурс на выполнение работ по ликвидации нелегальной свалки на территории городского округа Шатура объявлен в Московской области, информация о торгах размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Начальная минимальная цена подряда — 66 млн 209 097 рублей 46 копеек. Предложения принимаются до 10 утра 19 февраля», — отмечается в сообщении.

Работы будут проводиться в рамках областной программы области «Экология и окружающая среда Подмосковья» и муниципальной экологической программы округа Шатура.







Из предложений, полученных по итогам торгов, организатор выберет самое выгодное предложение по ценам, техническим и прочим условиям.



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