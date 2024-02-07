В Шатуре ищут подрядчика для ликвидации нелегальной свалки

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
«Начальная минимальная цена подряда — 66 млн 209 097 рублей 46 копеек. Предложения принимаются до 10 утра 19 февраля», — отмечается в сообщении.
Работы будут проводиться в рамках областной программы области «Экология и окружающая среда Подмосковья» и муниципальной экологической программы округа Шатура.
Из предложений, полученных по итогам торгов, организатор выберет самое выгодное предложение по ценам, техническим и прочим условиям.
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