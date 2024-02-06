В Московской области в 2024 году планируют очистить три реки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Подмосковье в текущем году, помимо 14 прудов и озёр, планируют очистить около 15 км рек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«По программе «Экология и окружающая среда Подмосковья 2023-2027» за счёт регионального бюджета расчистят почти 7,4 км реки Сестры в городском округе Клин и 2,5 км реки Ходцы в Павловском Посаде», – сообщил глава ведомства Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.Также в 2024 году, по его словам, начнётся расчистка 4,2 км реки Ликовы в Одинцовском городском округе в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов». Работы будут проведены за счёт средств федерального бюджета.
В прошлом году по этой программе очистили 40 прудов суммарной площадью 189 га. А за всё время реализации программы очищено 154 водоёма площадью 700 га.
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Лора Луганская