«Короче и тоньше»: стало известно, что будет с ценами на туалетную бумагу
Экономист Тимофеев: Туалетная бумага становится короче, но дорожает медленно
Стоимость туалетной бумаги в России будет постепенно расти, однако резкого подорожания ждать не стоит. Об этом заявил экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Инфляция добралась до туалетной бумаги, отметил эксперт.
«Она стала меньше в размерах при сохранении цены, рулон туалетной бумаги стал короче уже на 1 см. Она стала тоньше, а, следовательно, не так удобна в использовании, как раньше. Тем не менее, ее цена практически перестала расти», — рассказал Тимофеев в беседе с Life.ru.
По словам экономиста, будущий эксперимент по маркировке продукции может повысить стоимость туалетной бумаги.
Тимофеев также добавил, что покупатели не часто выбирают для себя более дешевую туалетную бумагу, поскольку она сделана из вторсырья низкого качества и не такая удобная, как более дорогие виды. На эту бумагу значительного роста цен не ожидается, заключил специалист.