«Короче и тоньше»: стало известно, что будет с ценами на туалетную бумагу

16 июля 2025, 22:26

Экономист Тимофеев: Туалетная бумага становится короче, но дорожает медленно

Фото: iStock/sergeyryzhov

Стоимость туалетной бумаги в России будет постепенно расти, однако резкого подорожания ждать не стоит. Об этом заявил экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.





Инфляция добралась до туалетной бумаги, отметил эксперт.





«Она стала меньше в размерах при сохранении цены, рулон туалетной бумаги стал короче уже на 1 см. Она стала тоньше, а, следовательно, не так удобна в использовании, как раньше. Тем не менее, ее цена практически перестала расти», — рассказал Тимофеев в беседе с Life.ru.