Правительство РФ включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны
Бананы официально включены в перечень сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, (…) позицией следующего содержания: "01.22.12.000 Бананы"», — говорится в тексте распоряжения.Ранее «Радио 1» передавало, что за последнюю неделю весны в РФ на 17,3% подорожало молоко «Домик в деревне», а бананы — на 7,1%. При этом за год на 31,5% подешевела морковь, стоимость мармелада «Fruit-Tella» снизилась на 12,2%, а куриных тушек — на 7,9%. Также отмечалось снижение цены куриных яиц «Окские» категории С1 и черного чая черный «Акбар».
В то же время 3 июля стало известно, что затяжные дожди в июне переувлажнили почву и привели к вспышкам грибковых болезней. Из-за этого пострадал урожай огурцов, томатов, перцев и клубники, что приведет к их подорожанию.