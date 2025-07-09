Экономист рассказал, какие виды мяса подорожают в России

09 июля 2025, 17:28

Холод: баранина быстро дорожает, а цена на курицу уменьшилась

Фото: iStock/Dragos Cojocari

Цены на свинину будут расти в пределах инфляции. Что же касается куриного мяса, то её стоимость снизилась. Об этом изданию «Татар-информ» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.







«Надо смотреть цены, очищенные от инфляции. Так вот курица дешевела в цене, очищенной от инфляции», — отметил Холод.

«<…> часть говядины покупается за рубежом, и она дорогая. Но я думаю, что цена там расти больше не может, потому что ей там расти уже некуда», – предположил бывший замминистра сельского хозяйства РФ.

«Говорят, что появился какой-то мощный покупатель, который все объёмы с рынка скупил <…>. Если этот покупатель уйдёт с рынка, то цены на баранину будут стагнировать, а если всё останется как сейчас, то цены продолжат расти», – резюмировал экономист.