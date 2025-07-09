Экономист рассказал, какие виды мяса подорожают в России
Холод: баранина быстро дорожает, а цена на курицу уменьшилась
Цены на свинину будут расти в пределах инфляции. Что же касается куриного мяса, то её стоимость снизилась. Об этом изданию «Татар-информ» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.
«Надо смотреть цены, очищенные от инфляции. Так вот курица дешевела в цене, очищенной от инфляции», — отметил Холод.В России мало предприятий по производству говядины, поэтому цена на этот мясо всегда высокая.
«<…> часть говядины покупается за рубежом, и она дорогая. Но я думаю, что цена там расти больше не может, потому что ей там расти уже некуда», – предположил бывший замминистра сельского хозяйства РФ.Баранина же оказалась в списке быстро дорожающих продуктов. Так, по словам Холода, в Подмосковье стоимость мяса баранины варьируется от 950 до 1,5 тыс. рублей за кг, и оно очень плохого качества.
«Говорят, что появился какой-то мощный покупатель, который все объёмы с рынка скупил <…>. Если этот покупатель уйдёт с рынка, то цены на баранину будут стагнировать, а если всё останется как сейчас, то цены продолжат расти», – резюмировал экономист.Ранее кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в летний период из рациона лучше исключить красное мясо.