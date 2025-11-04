«Барселона» следит за игроком «Локомотива» Алексеем Батраковым
«Барселона» продолжает приглядываться к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Как пишет Metaratings.ru, скауты каталонского клуба отмечают, что у 20‑летнего футболиста есть качества, подходящие для задач ведущих европейских команд.
Официальных переговоров между клубами пока не велось, но первым контактам в зимнее трансферное окно отводят реальную вероятность.
В этом сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 18 матчей, забив 12 голов и сделав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 млн евро, а действующий контракт продлится до лета 2029 года.
