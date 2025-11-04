Болезнь или невыкупленные билеты: концерт Крида в Архангельске отменили за день до начала

04 ноября 2025, 16:13

Концерт Крида в Архангельске отменили за день до начала из-за низкого спроса

Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)

Сольный концерт популярного рэпера Егора Крида, запланированный в Архангельске на 5 ноября, отменили за день до мероприятия. Об этом сообщает местный портал 29.ru.





Артист собирался выступить в Ледовом дворце спорта, однако организаторы сообщили о переносе шоу и пообещали вернуть зрителям деньги за билеты. Причины отмены официально не уточняются.



Сам Крид позднее прокомментировал ситуацию в своих соцсетях, заявив, что вынужден прервать гастрольный тур из-за проблем со связками.





«Фониатр заливает мои связки до концерта, во время концерта (каждые 6 треков) и после, чтобы я мог петь и стоять в целом на ногах! Вывез, всё ок! Но вот после этого концерта я уже немного сдал, и врачи сказали: «Егор, вам пора притормозить…». Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты», – сообщил артист после выступления в Балашихе.