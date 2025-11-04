Болезнь или невыкупленные билеты: концерт Крида в Архангельске отменили за день до начала
Сольный концерт популярного рэпера Егора Крида, запланированный в Архангельске на 5 ноября, отменили за день до мероприятия. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Артист собирался выступить в Ледовом дворце спорта, однако организаторы сообщили о переносе шоу и пообещали вернуть зрителям деньги за билеты. Причины отмены официально не уточняются.
Сам Крид позднее прокомментировал ситуацию в своих соцсетях, заявив, что вынужден прервать гастрольный тур из-за проблем со связками.
«Фониатр заливает мои связки до концерта, во время концерта (каждые 6 треков) и после, чтобы я мог петь и стоять в целом на ногах! Вывез, всё ок! Но вот после этого концерта я уже немного сдал, и врачи сказали: «Егор, вам пора притормозить…». Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты», – сообщил артист после выступления в Балашихе.Однако причиной отмены архангельского концерта могла стать вовсе не болезнь, а низкий спрос на билеты. По данным журналистов mk.ru, трибуны Ледового дворца спорта оказались почти пустыми, несмотря на активную рекламу. Стоимость билетов начиналась от пяти тысяч рублей, что, по мнению местных жителей, могло отпугнуть часть поклонников.