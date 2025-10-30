Король Великобритании лишит своего брата титулов из-за связей с Китаем
Букингемский дворец объявил о серьёзных мерах в отношении младшего брата британского монарха Карла III принца Эндрю. Согласно официальному заявлению, принц лишается ряда титулов и почестей, а также должен будет освободить королевскую резиденцию Royal Lodge, пишет Reuters.
Принц получил официальное предписание о прекращении аренды особняка Royal Lodge и необходимости переезда в частное жильё.
Решение монарха связано с рядом скандальных обстоятельств, в том числе с обвинениями в связях принца с представителями Китая и его контактами с финансистом Джеффри Эпштейном. Последний был признан виновным в совершении тяжких преступлений сексуального характера, включая вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
Эти меры стали частью более широкого комплекса действий по очищению репутации британской королевской семьи от скандальных ассоциаций, связанных с именем принца Эндрю.
