Король Великобритании лишит своего брата титулов из-за связей с Китаем

30 октября 2025, 23:14

Фото: istockphoto / mlane

Букингемский дворец объявил о серьёзных мерах в отношении младшего брата британского монарха Карла III принца Эндрю. Согласно официальному заявлению, принц лишается ряда титулов и почестей, а также должен будет освободить королевскую резиденцию Royal Lodge, пишет Reuters.