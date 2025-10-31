Можайские медики скорой запустили сердце жительницы отдалённой деревни
Врачи Можайской подстанции скорой помощи спасли жизнь 74-летней женщины. Вызов поступил из отдалённой деревни Сычики, сообщили в пресс-службе подмосковной скорой.
У пожилой женщины наблюдались низкое давление и частый пульс. На вызов выехала бригада фельдшеров – наставник Елена Котровская и молодой специалист Сабрина Собирова.
«Кроме обычной медукладки и аппарата для ЭКГ медики захватили с собой дефибриллятор и реанимационный набор. Женщина лежала на диване, бледная и вся в поту, жаловалась на слабость. Электрокардиограмма показала фибрилляцию предсердий и нарушение гемодинамики. Медики погрузили женщину в медикаментозный сон и провели электроимпульсную терапию. Первый же разряд восстановил сердечный ритм. Пациентка порозовела», – рассказали в пресс-службе.Соседи помогли перенести женщину в машину, но во время перевозки у пациентки остановилось дыхание. Фельдшеры оперативно вскрыли реанимационную укладку и провели искусственную вентиляцию лёгких. Дыхание восстановилось.
Дальше под контролем монитора-дефибриллятора пациентку доставили в Можайскую больницу. Совместная работа молодого фельдшера и опытного наставника завершилась успешно.