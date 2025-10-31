Можайские медики скорой запустили сердце жительницы отдалённой деревни

31 октября 2025, 14:40

оригинал Фото: t.me/mo03ru

Врачи Можайской подстанции скорой помощи спасли жизнь 74-летней женщины. Вызов поступил из отдалённой деревни Сычики, сообщили в пресс-службе подмосковной скорой.





У пожилой женщины наблюдались низкое давление и частый пульс. На вызов выехала бригада фельдшеров – наставник Елена Котровская и молодой специалист Сабрина Собирова.



«Кроме обычной медукладки и аппарата для ЭКГ медики захватили с собой дефибриллятор и реанимационный набор. Женщина лежала на диване, бледная и вся в поту, жаловалась на слабость. Электрокардиограмма показала фибрилляцию предсердий и нарушение гемодинамики. Медики погрузили женщину в медикаментозный сон и провели электроимпульсную терапию. Первый же разряд восстановил сердечный ритм. Пациентка порозовела», – рассказали в пресс-службе.