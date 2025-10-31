В Подмосковье опубликовали график выездной вакцинации от гриппа на ноябрь
Минздрав Московской области опубликовал ноябрьский график выездов мобильных комплексов вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бригады врачей будут работать в самых оживлённых местах городских округов - вблизи железнодорожных станций, в парках, на площадях и у торговых центров.
«Прививку от гриппа можно сделать в Подмосковье не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе. Это удобно тем, кто из-за работы или другой занятости не может дойти до медучреждения. В мобильных комплексах уже вакцинировались более 110 тысяч человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте регионального Минздрава.
Помимо этого, прививку от гриппа можно сделать в поликлинике. Записаться на приём возможно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в мессенджере Telegram.