В Подмосковье опубликовали график выездной вакцинации от гриппа на ноябрь

31 октября 2025, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Минздрав Московской области опубликовал ноябрьский график выездов мобильных комплексов вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Бригады врачей будут работать в самых оживлённых местах городских округов - вблизи железнодорожных станций, в парках, на площадях и у торговых центров.

«Прививку от гриппа можно сделать в Подмосковье не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе. Это удобно тем, кто из-за работы или другой занятости не может дойти до медучреждения. В мобильных комплексах уже вакцинировались более 110 тысяч человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.