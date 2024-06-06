Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
Супруга британского монарха Карла III королева Камилла не стала пожимать руку жене президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит на мероприятии, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что Бриджит Макрон, протянувшая руку королеве, нарушила королевский протокол.
Инцидент произошёл около британского мемориала «Дня Д» в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованных кадрах видно, как после возложения венков жена французского президента ищет руку королевы, чтобы пожать её. Камилла не ответила на жест, однако Макрон всё же слегка пожала её руку, после чего сразу же отпустила.
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Анастасия Чинкова