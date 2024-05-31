Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии

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В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что РФ не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом информирует издание AFP.
«Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились», — заявили в офисе французкого президента.До этого сообщалось, что отказ направлять Москве соответствующее приглашение связан с военными действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия делегации РФ.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады произошла 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников принимало участие 156 тысяч человек, общие потери составили порядка 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — бойцы США. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военных Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
29 мая стало известно, что на памятные мероприятия пригласили Владимира Зеленского.
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Алина Юрчак