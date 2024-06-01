Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии

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Приглашение России на празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли. Об этом сообщил ветеран из США Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости.
Полковник в отставке убеждён, что приглашение российской делегации на празднование этой значимой даты было бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что СССР не принимал участия в этой военной операции.
Однако он добавил, что в этом году этого определенно не будет.
По словам Кона, ветераны Второй мировой войны из США и России способны внести вклад в налаживание разрушенных политических отношений между своими странами. Он убеждён, что они могут устранить нанесённый политиками обоих государств урон. При этом он уточнил, что для налаживания отношений важно дождаться затишья бурь.
Подчеркнём, что в апреле 1945 года Кон участвовал в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе.
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Однако он добавил, что в этом году этого определенно не будет.
По словам Кона, ветераны Второй мировой войны из США и России способны внести вклад в налаживание разрушенных политических отношений между своими странами. Он убеждён, что они могут устранить нанесённый политиками обоих государств урон. При этом он уточнил, что для налаживания отношений важно дождаться затишья бурь.
Подчеркнём, что в апреле 1945 года Кон участвовал в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе.
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Анастасия Чинкова