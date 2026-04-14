14 апреля 2026, 12:44

Эндрю Лауни утверждает, что к концу жизни королева Великобритании сошла с ума

Во время своего выступления на Оксфордском литературном фестивале королевский биограф Эндрю Лауни заявил, что в последние годы жизни Елизавета II сошла с ума. Об этом сообщает издание Daily Mail.





По словам Лауни, в этот период страной фактически управлял Чарльз. Биограф также считает, что из‑за своего слабоумия Елизавета II закрывала глаза на поведение своего младшего сына Эндрю.





«К концу жизни, чего люди не понимают, она совсем сошла с ума. Он (Эндрю — прим. ред.) приходил к ней и заставлял что‑то делать. Так что в последние годы её жизни всем заправлял Чарльз, а не королева», — заявляет Лауни.

«Его произвели в вице‑адмиралы военно‑морского флота, и это произошло уже после всех этих обвинений. Она (королева — прим. ред.) принимала у себя многих (приближённых Эндрю — прим. ред.). Президент Азербайджана Алиев подарил ей лошадь, и она была в восторге. Боюсь, она потворствовала (недостойному поведению младшего сына — прим. ред.). Вся семья потворствовала этому, они знали», — говорит Эндрю Лауни.

«До самого конца своей великолепной жизни королева продолжала выполнять свои обязанности, несмотря на ухудшающееся здоровье», — заявляет Иден.