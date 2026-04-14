В Словении проведут референдум о выходе из НАТО

14 апреля 2026, 08:43

Председатель Госсобрания Словении Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум о выходе страны из НАТО. Об этом информирует РБК.





Лидер партии «Правда» выступил с этим заявлением в интервью местному телевидению. Политик подчеркнул, что Словения должна вести независимую внешнюю политику. Он отметил, что не считает свои взгляды пророссийскими.





«В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем», — уточнил Зоран Стеванович.